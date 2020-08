Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sempre più distanti: è davvero finita tra loro due? La rivelazione lascia tutti a bocca aperta, il racconto

Cecilia Rodriguez è ormai sulla bocca di tutti, così come la sorella maggiore Belen e per i medesimi motivi… Entrambe stanno infatti attraversando un momento molto difficile a livello sentimentale. Belen a causa della nuova separazione da Stefano de Martino e i presunti flirt con Gianmaria Antinolfi e Michele Morrone. In casa Rodriguez sembra non esserci mai pace per il cuore. Le due sorelle stanno attraversando un periodo per niente semplice e se tra Belen e De Martino sembra essere finita per sempre stavolta, tra Chechu e Ignazio Moser le cose non sono per niente chiare… I due ragazzi pare abbiano attraversato un periodo piuttosto turbolento poi rientrato con i due che trascorrevano le vacanze insieme. Poi sono precipitate nuovamente e i due sembrano essere più lontani che mai. Attualmente però i due sembrano essere nuovamente separati e a nulla serve la curiosità dei followers.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: è davvero finita? La rivelazione

Il settimanale ‘Chi’ ha lanciato una vera e propria bomba sulle teste di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Pare Proprio che i due siano sempre più distanti e non ci sia nulla che possa farli tornare insieme. Dopo un’apparente quiete tra i due è scoppiata una vera e propria tempesta. Il settimanale ‘Chi’ spiega che il ragazzo sta trascorrendo del tempo insieme all’amico Andrea Damante in Sardegna, dove è stato vittima di diversi pettegolezzi. I due avrebbero addirittura smesso di sentirsi, insomma la situazione pare più critica di quanto pensassimo.

Il settimanale Chi fa sapere che in Sardegna Moser è stato ospite di Flavio Briatore con cui ha trascorso molto tempo e con cui era a cena insieme, a fatidica sera in cui si è parlato del flirt tra Moser e la Safroncik. Il settimanale fa sapere: “L’ex di Cecilia, che ha interrotto i rapporti con tutti i Rodriguez è poi partito per Lisbona per una campagna pubblicitaria. Dopo aver passato qualche giorno in Portogallo si è ricongiunto con la famiglia. Cecilia, invece in questo momento di forte dolore è con il fratello Jeremias, la sua nuova fidanzata e resto della famiglia. Lei e Ignazio non solo condividevano la casa a Milano, ma insieme coltivavano sogni di famiglia e quei sogni al momento sembrano essere infranti”