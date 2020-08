Chiara Ferragni ‘esagerata’: top minuscolo e gonna super trasparente, si vede ‘troppo’, il video pubblicato dall’influencer su Instagram è da togliere il fiato.

Chiara Ferragni è l’influencer numero 1 in Italia ed è senza dubbio anche tra le più importanti al mondo. Il suo profilo Instagram è incredibilmente seguito e conta oltre 20 milioni di followers. Numeri davvero da capogiro, che testimoniano l’incredibile successo dell’imprenditrice digitale. Sposata con il rapper Fedez, i due formano una coppia splendida, una delle più ‘social’ in circolazione. Entrambi, infatti, pubblicano su Instagram tutto quello che fanno e condividono ogni singola cosa con i loro followers, dai momenti di lavoro a quelli privati. I ‘Ferragnez’ amano pubblicare sui social anche i loro imperdibili siparietti di coppia. Entrambi, infatti, sono molto autoironici e si divertono a prendersi in giro e farsi scherzi a vicenda. Ma Chiara usa i social soprattutto per mostrare ai followers i suoi look, che sono sempre splendidi. Poco fa, direttamente dalla Sardegna, dove sta trascorrendo le sue vacanze, la Ferragni ha mostrato ad esempio il suo look per la serata, lasciando tutti letteralmente senza fiato. L’influencer è davvero ‘esagerata’ e il suo completo pieno di trasparenze mostra ‘troppo’: scopriamo insieme il video imperdibile che ha pubblicato su Instagram.

Chiara Ferragni ‘esagerata’: top minuscolo e gonna trasparente, il look mostra ‘troppo’ ed è mozzafiato

Chiara Ferragni sa sempre come far girare la testa ai suoi tantissimi fan. L’influencer è davvero bellissima e ha un fisico slanciato e sempre in forma, che non ha problemi a mostrare anche sui social. Sempre molto elegante e mai volgare, Chiara ha condiviso poco fa con i followers il look che ha scelto per questa sera. Si tratta di un completo ‘total white’ che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. La Ferragni ha pubblicato un video imperdibile, in cui fa un paio di giravolte davanti alla telecamera. Il top che indossa è minuscolo, è completamente aperto sulla schiena e copre a stento il davanti, mostrando anche qualcosa di ‘troppo’ appena l’influencer si muove, data anche l’assenza dell’intimo. La gonna, tutta ricamata, è completamente trasparente e lascia a vista gli slip di Chiara, oltre ad avere uno spacco a dir poco vertiginoso.

Insomma, il look della Ferragni è davvero da togliere il fiato e ha fatto letteralmente impazzire i suoi tantissimi fan, che nei commenti si sono scatenati con i complimenti. Voi cosa ne pensate?