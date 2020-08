Ha deciso, dice addio per sempre alla tv: decisione inaspettata

A “Carta Bianca” è stato uno dei volti di punta, ospite fisso di numerose puntate, ma a quanto pare ha deciso di dire addio per sempre alla tv: una decisione inaspettata.

Mauro Corona è da anni ospite della trasmissione di Rai3 Carta Bianca, condotta da Bianca Berlinguer. L’uomo è uno scrittore, autore di diversi libri, molti dei quali best seller, ed eè anche un’ alpinista italiano, ha infatti scalato numerose vette italiane ed estere, aprendo oltre 300 vie di scalata nelle Dolomiti d’Oltralpe. Si è sempre mostrato molto schivo ed esuberante in televisione, una personalità tanto forte ed esplosiva, spesso in contrasto con gli altri ospiti del programma. Con un look fuori dal comune, è uno dei personaggi più eccentrici della tv italiana, mostrandosi sempre in grado di dibattere e scoppiare improvvisamente, non lasciandosi intimorire da niente e nessuno. Apprezzato soprattutto per questo suo aspetto così altalenante, negli ultimi tempi ha deciso di dire addio alla tv, una decisione davvero inaspettata.

Ha deciso, lo scrittore dice per sempre addio alla televisione

Mauro Corona dopo essere stato uno dei volti di punta di Carta Bianca, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, ha deciso di ritirarsi, sostenendo che la prossima edizione sarà l’ultima.

L’annuncio di addio arriva attraverso un’intervista rilasciata a Repubblica: “Ho capito di poter fare a meno anche della televisione. Quella che comincia l’8 settembre sarà la mia ultima stagione in video”, parole che nascondono un malessere di base, segnato dal cattivo vizio dell’alcol. Infatti, Mauro motiva questa sua decisione improvvisa e tanto contestata: ” Io sono un cattivo esempio, figlio di pessimi esempi. Dipendo dall’alcol, per questo mi accompagna la tentazione del suicidio. E’ orrendo, distruggo me e le persone che mi restano vicino.” Un’intervista che non ha lasciato spazio a domande e dubbi, che sancisce la fine di un connubio quello avuto con la conduttrice di Carta Bianca, destinato a finire dopo la prossima edizione del programma:” L’istinto mi dice che sono già visto e che non posso più fare la foglia di fico stesa sopra il vuoto”.

M.B