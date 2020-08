Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic, c’è del tenero tra i due? La rivelazione inaspettata lascerebbe tutti i fan a bocca asciutta, cos’è accaduto

Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare del presunto flirt tra la bellissima modella e conduttrice Diletta Leotta e il super campione milanista Zlatan Ibrahimovic. La bellissima conduttrice di Danz sta facendo impazzire tutti sul web con i suoi outfit da capogiro, minidress, mini costumi, minigonne, tutto molto mini insomma. Un fisico davvero scolpito e invidiabile che fa girare la testa e gli occhi a milioni di followers e telespettatori. La donna sa bene quali sono i suoi punti di forza e certamente non si fa scappare l’occasione di metterli in mostra, così com’è successo al suo compleanno, quando ha indossato un’abito dorato scintillante, con uno spacco inguinale davvero esagerato. Ma se da un lato si parla di lei per i suoi outfit esagerati, dall’altro si parla di lei soprattutto per la presunta liaison con il calciatore del Milan, Zlatan Ibrahimovic. I due hanno collaborato per uno spot televisivo e da allora i rumors su un possibile avvicinamento sono sempre più insistenti.

E’ ormai qualche settimana che la conduttrice sportiva di Dazn non fa più coppia fissa con il bel pugile Daniele Scardina. I due sembravano pronti addirittura a fare qualche passo molto importante nella loro storia, ma poi qualcosa non è andato per il verso giusto e i due si sono separati, lasciando tutti di sasso… Nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere, visto come stava andando la loro storia. Dopo il lockdown la Leotta è stata ingaggiata da una compagna di fitness insieme a Zlatan per uno spot. E pare proprio che dopo questo spot sia accaduto qualcosa, stando a quanto asserito fermamente da Alfonso Signorini e il suo settimanale ‘Chi’.

Secondo il settimanale Ibra avrebbe confessato a un amico che tra lui e la conduttrice sarebbe nata più di una semplice amicizia. La Leotta si trova sull’isola Sarda in vacanza con alcune amiche e l’amato fratello Mirko, e anche Ibrahimovic ha raggiunto la Costa Smeralda per un po’ di relax. Secondo ‘Chi’, si sarebbero trovati nello stesso ristorante, il Sottovento di Porto Cervo, ma con gruppi diversi. Non pare ci siano foto a testimoniarlo perché sembrerebbe che grazie a una telefonata dello staff di Ibra, la cena sarebbe avvenuta nel privée, con tanto di bodyguard a protezione degli avventori. Vi ricordiamo che il calciatore attualmente è sposato, ma da alcuni mesi non viene più visto in compagnia della consorte.