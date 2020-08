Emma Marrone, arriva l’annuncio che tutti aspettavano: ora è davvero ufficiale, ecco le parole della cantante su Instagram, fan in delirio.

E’ un periodo davvero bellissimo per Emma Marrone, che sta collezionando un successo dopo l’altro, soprattutto dal punto di vista professionale. Amatissima dal pubblico per la sua voce da brividi e la sua forte personalità, l’ex vincitrice Amici sta facendo una carriera di tutto rispetto e sta continuando a regalare emozioni ai fan, con i quali ha un rapporto davvero speciale. Emma, infatti, racconta tutto del suo lavoro e della sua vita privata ai suoi tantissimi seguaci e lo fa attraverso il suo profilo Instagram, che aggiorna costantemente. Sui social annunciò diversi mesi fa di avere un problema di salute e sempre sui social ha tenuto informati i suoi fan sull’intervento che ha subito e sulle sue condizioni di salute, fino all’ultima visita di controllo avvenuta due mesi fa. Insomma, Emma non nasconde proprio nulla ai suoi followers e poco fa ha usato Instagram per dare loro un nuovo annuncio. Si tratta della notizia che tutti aspettavano da tempo. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta?

Emma Marrone, arriva l’annuncio che tutti aspettavano: ora è davvero ufficiale, fan in delirio

Emma Marrone è sempre molto presente e attiva sui social e utilizza spesso Instagram per comunicare notizie importanti ai suoi fan. La cantante, che da settembre sarà in tv nelle vesti di giudice di X Factor, non smette mai di stupire i suoi tantissimi followers, ai quali ha annunciato poco fa l’uscita di un suo nuovo brano. La notizia è davvero splendida ed è proprio quello che tutti aspettavano. Emma ha annunciato che il prossimo 28 agosto uscirà ‘Latina’, la sua nuova canzone. Ma c’è anche una particolarità che di certo farà piacere ai suoi fan. Il nuovo singolo è stato infatti scritto da tre autori di tutto rispetto, come specificato anche dalla stessa cantante. Stiamo parlando di Calcutta, Durdust e Davide Petrella. “La canzone si chiama Latina, esce il 28 agosto. Me l’hanno regalata questi tre ragazzacci del muo cuore il giorno del mio compleanno. Preparatevi”, ha scritto Emma nella didascalia del suo post.

Inutile dire che la notizia ha letteralmente mandato in delirio i fan di Emma, che hanno subito invaso il post di like e commenti. Anche voi non vedete l’ora di ascoltare il suo nuovo singolo?