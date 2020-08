La famosa attrice ritrova l’amore, fotografata in occasione del suo compleanno, l’ha già presentato alle figlie e alla cerchia familiare: ma sapete chi è?

Stiamo parlando di Claudia Gerini, famosa attrice italiana che ha esordito all’età di 13 anni, vincendo il concorso di bellezza Miss Teenager, nella giuria era presente anche Gianni Boncompagni, suo ex compagno, di quasi quarant’anni più grande. La fama arriva improvvisamente e già negli anni ottanta Claudia intraprende una lunga carriera, destinata a cavalcare le onde del successo. Entra a far parte di Non è la Rai, e negli anni successivi prende parte a numerose produzioni cinematografiche. Nel 2009 viene scelta nel film “Ex” di Fausto Brizzi e “Diverso da chi?” di Umberto Carteni, per il quale vince un Ciak D’Oro e ottiene una nomination ai David di Donatello come migliore attrice protagonista. Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice è madre di due figlie, la prima avuta dall’ex marito Alessandro Enginoli, e l’altra da Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino. Claudia è sempre stata molto riservata nel privato, cercando di tenere alla larga i riflettori. Recentemente, la famosa attrice è stata fotografata in compagnia di un uomo, e l’ha già presentato alle figlie. Vediamo di chi si tratta.

Il settimanale Diva e Donna ha fotografato l’attrice Claudia Gerini in compagnia di amici, delle figlie Rosa e Linda e del suo nuovo amore in occasione del party organizzato per festeggiare i suoi 48 anni.

Lui è un imprenditore romano coetaneo di Claudia, Simon Clementi, che a quanto pare avrebbe già conquistato l’affetto e l’ammirazione della famiglia dell’attrice, in particolare delle figlie della donna. Infatti, l’uomo cammina senza timori e con una certa disinvoltura accanto alle due ragazze, come una persona di famiglia. Simon non appartiene al mondo dello spettacolo, lontano dai riflettori, è proprietario di un bar a Roma, e dell’hotel Borgo Vista Lago a Trevignano Romano. E’ padre di una bambina, nata dal suo precedente matrimonio. Oggi sembra vivere un momento di grande felicità con l’attrice e infatti, quest’ultima, ha dichiarato al settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato le sue foto in compagnia dell’uomo: ” L’importante è provare ad essere sempre felici, io sto vivendo un momento così”.

