Gerry Scotti, pericolosissimo incidente durante la trasmissione: la confessione shock del conduttore lascia tutti senza parole, il racconto

Inutile dire che Gerry Scotti è certamente tra i conduttori e cominci più amati di sempre qui in Italia. Sono ormai decine di anni che l’uomo fa compagnia agli Italiani tutti i giorni con i suoi programmi, ormai cult della nostra televisione. Chi non lo ricorda in ‘Passa Parola’, o ‘Scherzi a Parte’, ‘Paperissima’, ‘Chi Vuol Essere milionario’… Gerry è un vero e proprio artista della televisione Italiana e non c’è da stupirsi che sia tra i conduttori più amati di sempre. C’è da dire oltretutto che oltre alla bravura, Gerry è anche estremamente buono e simpatico, motivo per cui gli italiani lo chiamano spesso Zio Gerry, proprio per il suo fare amichevole e quasi familiare. Un pilastro cardine della nostra televisione, che nonostante l’età che avanzi è sempre più professionale e presente. I suoi programmi sono seguitissimi e sempre sull’onda del successo.

Gerry Scotti, pericolosissimo incidente: la confessione shock del conduttore

Ma Gerry Scotti non conduce solamente programmi di enorme successo, prende parte anche ad altri programmi in qualità di giudice, come ‘Tu Si Que Vales’. Il programma va avanti ormai da diversi anni e ha un pubblico affiatatissimo, che non perde mai neanche una puntata dello show. Un programma che scopre talenti provenienti da tutto il mondo e che da la possibilità al pubblico di scoprire moltissime realtà lontane dalle nostre e soprattutto moltissime storie toccanti.

Sono moltissimi i partecipanti che usciti dal programma sono riusciti ad aver successo e noi non potremmo che esserne felici. Ma durante una delle registrazioni il conduttore è stato vittima di un bruttissimo incidente. Gerry Scotti svela tutto a TV Sorrisi e Canzoni… Il conduttore si è infatti procurato una frattura al metatarso del piede e al legamento, tecnicamente chiamata ‘la frattura del ballerino’ camminando su una struttura molto liscia mentre stava registrando Tu Si Que Vales. Gerry racconta: “Mi è andata bene, solitamente quel tipo di caduta fa rompere anche il gomito, la spalla e il femore“. Insomma l’incidente è stato molto brutto, ma sarebbe potuto andare molto peggio, quindi l’uomo si ritiene fortunato. Dopo la frattura è stato costretto ad indossare un tutore per circa 25 giorni, per riuscire a recuperare la situazione. E in merito ai suoi colleghi rivela: “Siamo sempre più affiatati, – svela il conduttore che tuttavia aggiunge – è molto faticoso registrare anche per il caldo ma stiamo facendo delle puntate bellissimo“