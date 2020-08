Grande Fratello Vip, l’amatissima attrice non ci sarà: l’annuncio inaspettato

Grande Fratello Vip, l’amatissima attrice non sarà tra i concorrenti: l’annuncio inaspettato arriva direttamente dal suo profilo Instagram, ecco chi è.

Manca ormai sempre meno all’inizio della nuova, attesissima, edizione del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini dovrebbe partire il prossimo 14 settembre con un nuovo scoppiettante cast. Il direttore di ‘Chi’ ci ha abituati già l’anno scorso a concorrenti davvero famosi, dai caratteri forti e molto diversi tra loro. Anche nella quinta edizione, dunque, il pubblico si aspetta di vedere dei ‘vipponi’, come lo stesso Signorini ha definito i concorrenti della stagione numero 4. Il valzer dei nomi è già partito e il pubblico non vede l’ora di avere le ufficialità. Di sicuro c’è che in studio accanto a Signorini ci sarà una coppia di opinionisti davvero ‘di fuoco’, composta da Pupo e Antonella Elia, protagonista indiscussa della passata edizione. Tra i personaggi che potrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia ci sono Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Patrizia De Blanck e tanti altri vip di grande spessore. Ma non sono mancate anche le smentite da parte di alcuni che erano stati avvicinati al reality ma che invece non vi prenderanno parte. E’ il caso, ad esempio, di Gabriel GArko e di un’amatissima attrice che ha appena smentito la sua partecipazione al GF con un inaspettato annuncio: ecco di chi si tratta.

Grande Fratello Vip, l’amatissima attrice non sarà tra i concorrenti: ecco il suo inaspettato annuncio

Il Grande Fratello Vip ripartirà a settembre con la quinta edizione, dopo l’enorme successo della passata stagione. Ma chi saranno i nuovi concorrenti? I rumors sono tantissimi e coinvolgono diversi nomi importanti del mondo dello spettacolo. Ma sarà tutto vero? Tra i nomi più volte ripetuti c’è quello di un’attrice, già protagonista de L’Isola Dei Famosi. Stiamo parlando di Eva Grimaldi, personaggio amatissimo dal pubblico. La sua presenza nella casa più spiata d’Italia sembrava davvero sicura, e invece è stata proprio lei, qualche ora fa, a smentire la notizia, con un post sul suo profilo Instagram. “Per adesso l’unica casa dove sto per entrare è quella nuova…”, ha scritto Eva sui social, confermando così che non prenderà parte al reality di Canale 5.

Resteranno delusi i fan della Grimaldi, che speravano di vederla di nuovo in tv alle prese con un nuovo reality. A quanto pare, però, l’attrice per ora ha altri progetti, e a noi non resta che farli gli auguri per l’imminente trasferimento nella sua nuova casa.