Lucia Javorcekova completamente nuda: il ‘panorama’ è mozzafiato

Lucia Javorčeková inizia nel lontano 2007 la sua carriera di modella di intimo e lingerie, riuscendo ad ottenere anche un discreto successo e una certa fama sul social video YouTube. Sul social network la modella polacca creerà anche un canale dedicato al make-up e ai tutorial, come fatto anche da altre colleghe… Questo per lei ha rappresentato un vero e proprio trampolino di lancio. Durante quegli anni i tutorial diverranno uno dei metodi più rapidi per mostrare le proprie capacità relazionali e lavorative, e soprattutto per raggiungere il successo. Il suo canale diventerà molto famoso e i suoi consigli molto seguiti. Dopo qualche anno il successo è diventato tale da portarla a trasferirsi in Svizzera, ove sarà ingaggiata per foto artistiche. Salvo poi essere ingaggiata anche da Technia Report, un famoso magazine maschile. Insomma una carriera costellata di successi che nel corso degli anni l’hanno portata al successo e alla fama.

Nuovo giro nuova corsa per la modella polacca che negli ultimi giorni sta facendo infiammare Instagram. La modella sa bene come mostrare tutte le proprie forme e come usare al meglio le sue armi di seduzione, che ovviamente trovano ampio riscontro tra i suoi followers. La modella e influencer, non fa che postare una foto dietro l’altra delle sue pose migliori, molte di queste provocanti all’ennesima potenza, altre invece completamente senza veli. Il suo account social pullula di fotografie in cui appare più svestita che coperta e anche quando lo è, non ha remore nel mostrare dettagli piccanti di se stessa… Solo qualche giorno fa si era fatta immortalare mentre correva su una distesa di sabbia bianchissima, completamente nuda, con i capelli al vento… Oggi si è andata giù ancor più pesante…

Si sa la Grecia è una delle mete preferite per le vacanze e lo scatto incriminato è stato scattato proprio li, tra una distesa bianchissima di sassi a Santorini. La modella non si è fatta certamente problemi a farsi immortalare completamente nuda, di fronte ad una distesa bianca e azzurra. Uno scatto veramente molto sensuale che ha catturato l’attenzione di tutti i suoi followers che l’hanno inondata di like e commenti. Insomma sentiremo molto parlare della bella modella che in questi giorni sta infiammando il web. Se non lo aveste già fatto vi consigliamo di seguirla QUI su instagram.