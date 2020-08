Manila Nazzaro rimproverata dai figli dopo Temptation Island: la confessione.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono, senza dubbio, la coppia più bella oltre che la più solida di questa edizione 2020 di Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti svoltosi a Is Morus Relais ha segnato i due, ma in positivo che ora appaiono sui social più felici ed entusiasti che mai. L’ex calciatore ha dimostrato di essere un uomo vero, grande e forte, senza timore di dimostrare anche il suo lato più intimo. L’ex Miss Italia, dal canto suo, si è divertita, ma ha anche parlato a cuore aperto delle sue fragilità. Proprio sul suo “divertimento” però, seppur non grave e che non ha limitato o danneggiato alla fine il suo rapporto con Lorenzo, è stata un po’ rimproverata dai figli.

I figli di Manila l’hanno rimproverata

Manila Nazzaro, intervistata da Vero TV ha infatti dichiarato che una volta tornata a casa dopo Temptation Island i suoi critici più forti sono stati i figli. In modo simpatico, ma pare che i pargoli dell’ex Miss Italia l’abbiano un po’ bacchettata per aver ballato troppo con i tentatori e per aver spalmato troppe creme. La paura dei figli, fortemente legati a Lorenzo Amoruso, era infatti che l’ex calciatore si arrabbiasse troppo con lei e magari pensasse anche di lasciarla.

Manila e Lorenzo in televisione a settembre?

E invece, dopo il chiarimento al falò di confronto a Temptation Island, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono tornati più forti di prima, con un amore leggero e profondo allo stesso tempo e oggi si dicono entrambi ancora più innamorati di prima. Per loro la vita sembra aver preso una svolta molto positiva tanto che anche a livello lavorativo sembra che ci siano dei progetti molto interessanti in vista. Manila ora è inviata del programma E la Chiamano Estate mentre i fan chiedono a gran voce un ruolo in televisione anche per Lorenzo Amoruso. Così, se anche lui potesse lavorare a Roma, si avvicinerebbe senza dubbio a Manila e potrebbero fare il passo di andare finalmente a vivere insieme.