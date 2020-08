Maria De Filippi, vacanze da sogno: sapete dove le sta trascorrendo? Ecco tutti i dettagli su questi ultimi giorni di relax dell’amatissima conduttrice.

Maria De Filippi è senza alcun dubbio una delle regine della televisione italiana. I suoi programmi sono tra i più seguiti del palinsesto di Mediaset e lei è praticamente sempre al lavoro durante l’anno, sia per le trasmissioni che conduce personalmente, sia per quelle che invece appartengono alla sua casa di produzione, la Fascino. Appartiene a questa categoria, ad esempio, Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia ma ideato e prodotto dalla De Filippi. Insomma, Maria è una vera e propria stakanovista, sempre pronta a mettersi in gioco in nuovi progetti per tenere compagnia e intrattenere il suo pubblico. Ecco perché, almeno durante l’estate, la moglie di Maurizio Costanzo si gode un po’ di meritato riposo. Proprio come sta facendo in questi giorni in cui è in vacanza con la sua famiglia. Siete curiosi di sapere dove si trova? Il settimanale ‘Chi’ ha diffuso ogni dettaglio delle vacanze di Maria, ecco cosa c’è da sapere.

Maria De Filippi, vacanze da sogno con la famiglia: sapete dove le sta trascorrendo? Ecco tutti i dettagli

Maria De Filippi si trova in vacanza con la sua famiglia in questi giorni e si sta godendo l’ultimo relax prima di ricominciare a lavorare. Tra poche settimane, infatti, la conduttrice dovrà tornare in tv con i suoi programmi. Uomini e Donne, Temptation Island, Amici, C’è Posta Per Te e Tu Si Que Vales ripartiranno a breve e la conduttrice tornerà ad immergersi nel suo lavoro quotidiano. Prima però, si sta rilassando in compagnia del marito Maurizio Costanzo e del figlio Gabriele. La località in cui si trova è Ansedonia, piccola frazione del comune di Orbetello, in provincia di Grosseto. Vacanze toscane, dunque, per la conduttrice, che ha scelto il litorale tirrenico per staccare un po’ la spina dal ‘tran-tran’ quotidiano. Il settimanale ‘Chi’ ha diffuso anche le immagini delle vacanze di Maria, che trascorre gran parte del tempo in barca, ma ha anche una splendida villa immersa nel verde della piccola ma incantevole località toscana.

Insomma, la De Filippi ha scelto un luogo tranquillo e immerso nella natura per le sue vacanze, proprio per potersi rilassare al meglio in vista della nuova stagione televisiva, che la vedrà, come sempre, in primissima linea.