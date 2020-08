L’ex velina di Striscia la Notizia ha deciso di raccontare il motivo del suo allontanamento dallo schermo televisivo: una rivelazione shock.

Cristiana Quaranta è l’ex velina di Striscia La Notizia, divenuta nota proprio grazie al famoso programma di canale 5. La showgirl, scoperta da Gianni Boncompagni, partecipa a due edizioni della trasmissione Domenica In, per poi lavorare nello show Stasera mi butto presentato dal noto Pippo Franco. Interpreta anche una piccola parte di attrice nel film di Carlo Verdone “Stasera a casa di Alice” e nella fiction ci Italia 1 “Classe di ferro“. La popolarità arriva grazie alla sua partecipazione a Striscia la Notizia, dove appare sul palco del noto programma insieme ad Alessia Merz, nelle vesti di velina, per circa un anno. Negli ultimi anni, però, non abbiamo più notizie della donna, scomparsa dalla televisione italiana. Cristina ha così voluto raccontare il motivo del suo allontanamento dal mondo dello spettacolo. Vediamo le sue parole.

Da anni fuori fuori dal mondo dello spettacolo: l’ex velina fa una rivelazione shock

Cristina Quaranta ha raccontato senza rancori quali sono stati i motivi che l’hanno portata a non comparire più in tv , allontanandosi definitivamente dagli schermi televisivi. “Non sono affatto arrabbiata con la televisione, nella vita avrei voluto fare altro, è accaduto tutto per caso. Non ho mai cercato questa carriera”, ha rivelato la donna, ma in seguito ha anche ammesso di essere stata tanto penalizzata per il suo carattere deciso: “Fatta fuori perchè ero scomoda“. L’ex velina, sposata dal 2000 con l’imprenditore Matteo De Stefani ha parlato anche di una scelta parzialmente voluta, per potersi dedicare alla sua vita privata: “Ho deciso di accantonare il mondo dello spettacolo da quando sono diventata mamma. Mia figlia Aurora è stata la mia priorità. Oggi, che ha quasi 18 anni, mi rendo conto che la tv non è più quella dei miei amati anni ’90”. Una rivelazione inaspettata che la donna ha deciso di raccontare senza nessun tipo di risentimento.

