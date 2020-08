Paola Di Benedetto e Fede, clamoroso: lo scopriamo soltanto adesso

Federico Rossi e Paola Di Benedetto hanno cambiato destinazione delle loro vacanze all’ultimo.

La coppia composta da Paola Di Benedetto e Federico Rossi sta vivendo un’estate magica e piena di amore. I due sembra proprio che si stiano vivendo una storia d’amore da capogiro e si stanno anche godendo qualche settimana di relax in vacanza. Ma dove sono?

Cambio di programma: vacanze spostate per Paola e Fede

Pare che Paola Di Bendetto e Federico siano in Sardegna dove sono stati beccati dai fotografi di Chi, il settimanale di Alfonso Signorini. Pare, sempre secondo quanto riportato dal settimanale, che i due dovessero andare in vacanza in Grecia, ma viste le ultime evoluzioni per via dei contagi da Coronavirus, hanno deciso di optare, come tanti, per una vacanza nel nostro bellissimo paese.

Le novità nella carriera di Paola e Federico Rossi

La loro storia d’amore è stata piuttosto complicata. Prima una pausa per via di un presunto tradimento, poi il lockdown che li ha tenuti lontani per moltissimo tempo e persino l’avventura di lei nella casa del Grande Fratello. Ora Paola e Fede stanno assolutamente recuperando i mesi passati lontani e sembra che stiano vivendo una meravigliosa sorta di luna di miele. Ma non solo giochi in acqua e divertimento, pare che per Paola e Fede ci siano delle belle novità come una convivenza a Milano e soprattutto per la Di Benedetto, una nuova avventura in televisione. L’ex madre natura, infatti, ha davanti a sé una stagione autunnale televisivamente accattivante con un nuovo programma in arrivo su Italia 1 di cui però ancora sappiamo poco.

Fede invece dovrà esplorare il panorama musicale da solista visto che il duo Benji e Fede sembra essere arrivato seppur pacificamente al capolinea. Non è escluso che ci saranno dei duetti e delle reunion, ma è probabile che Fede debba iniziare una sorta di nuova carriera partendo quasi da zero. Siamo certi che sarà un’esperienza molto interessante e che Fede ne uscirà trionfatore!