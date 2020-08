Uomini e Donne, personaggio molto amato diventa il nuovo opinionista

Uomini e Donne, al via le registrazioni della nuova stagione: c’è un nuovo opinionista e si tratta di un personaggio molto, ma molto amato

Il dating show più famoso d’Italia è pronto a riaprire i battenti e stavolta lo fa con tante novità che, ne siamo certi, riscuoteranno grande consenso. Innanzitutto, diciamo subito che, giunto alla sua ventiquattresima edizione, Uomini e Donne tornerà in onda su Canale 5, nella fascia oraria di sempre, dal prossimo 14 settembre. Ritroveremo tanti volti già familiari, come la fumantina opinionista Tina Cipollari e il saggio Gianni Sperti, ma quest’anno Queen Mary pare voglia stupirci con qualche dettaglio inaspettato. Ad esempio, sapevate che non ci sarà più distinzione tra il Trono Classico ed il Trono Over? Nella nuova formula scelta, infatti, entrambi andranno in onda nelle stesse puntate, modalità già sperimentata nelle puntate andate in onda immediatamente dopo il lockdown. Ma non finisce qui: a quanto pare, i nuovi tronisti saranno scelti dal pubblico, che potrà votare tra Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda. Saranno infine due a salire sulla sedia più ambita d’Italia. Ed ancora, udite udite, non è esclusa la possibilità di un trono trans, ma di questo avremo la conferma più avanti. Ad aggiungersi a Tina e Gianni, secondo alcuni pettegolezzi, sembra ci sia quest’anno una vecchia conoscenza del programma. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo diciamo noi!

Lorenzo Riccardi confermato come opinionista. Il suo percorso a Uomini e Donne

Era stato già ospite in alcune puntate del Trono Classico durante le passate stagioni e, con la sua simpatia e la sua arguzia, era riuscito come sempre a farsi apprezzare dal pubblico e da Maria. Tanto che la stessa conduttrice avrebbe deciso di farne una presenza fissa nello show. Lorenzo Riccardi aveva partecipato diverse volte a Uomini e Donne come corteggiatore di Ludovica Valli, Nilufar Addati e Sara Affi Fella, ma con nessuna di queste era nata una vera e propria storia d’amore. Da tronista, invece, è stato molto più fortunato e Cupido ha finalmente bussato alla sua porta: oggi, infatti è finalmente con Claudia Dionigi, la corteggiatrice scelta alla fine del suo trono. I due hanno dapprima convissuto per un po’ a Latina ed ora sono in procinto di trasferirsi a Milano.

Comunque per ora nessuna conferma da parte dell’interessato sul suo ipotetico ruolo fisso ad Uomini e Donne: in un’intervista a Super Guida Tv, Lorenzo ha infatti dichiarato di non aver ancora ricevuto la conferma da parte della redazione.

L.C.