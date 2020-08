Veronica Ursida e Giovanni Longobardi, le voci circolate ultimamente non lasciavano presagire nulla di buono, ora la triste conferma arriva da Instagram.

Sembrava fossero riusciti a mettere da parte i problemi che li dividevano, ma a quanto pare la favola di Veronica e Giovanni, due dei protagonisti più amati di U&D, non era destinata al lieto fine. Qualcosa nella coppia sembra essersi rovinato irrimediabilmente e la conferma arriva da una storia pubblicata su Instagram dalla dama del Trono Over. Nell’ Ig Story la bella Veronica Ursida sembra pienamente consapevole di averla fatta grossa e di non poter più tornare indietro per cercare di recuperare il suo Giovanni che, profondamente deluso dal comportamento della partner, l’avrebbe lasciata senza appello. “Colpa mia, ho fatto un grave errore. Ormai è tardi, perdonami”, ha detto la Ursida su Instagram.

Giovanni Longobardi sulla fine della storia con Veronica Ursida

Dal canto suo, anche Giovanni per ora ha affidato ai social il suo sfogo: il cavaliere appare amareggiato e dalle sue parole traspare tanta rabbia, come quella di qualcuno che proprio non si aspettava la pugnalata che lo ha colpito alle spalle. “Ti ho dato mille possibilità, ne hai sprecate duemila” e ancora “Camminerò sempre a testa alta perché io sono un principe”. Frasi che lasciano facilmente intuire una situazione in cui c’era qualcuno che sbagliava spesso e l’altro sempre pronto a perdonare. Da questi pochi indizi non sarebbe corretto stabilire a chi apparterrebbero i torti, sempre che questi siano di una sola persona. Fatto sta che Giovanni pare sentirsi con la coscienza completamente a posto e di non avere nulla di cui rimproverarsi. Sarà davvero così?

Il motivo della rottura resta quindi sconosciuto per ora, ma sicuramente i due ex saranno ospiti nelle prime puntate della nuova stagione di U&D, dove avranno finalmente l’occasione di spiegare le proprie ragioni.

L.C.