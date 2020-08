Alba Parietti rientra dalle vacanze con 10 giorni di anticipo: “Faccio il tampone, è giusto così”, ecco le parole della showgirl su Instagram.

Alba Parietti è senza alcun dubbio una delle showgirl che hanno fatto la storia della tv italiana. Vero e proprio sex symbol degli anni ’80 e ’90, è tutt’oggi un volto super seguito e apprezzato, in tv come sui social. Negli ultimi anni, infatti, è spesso presente nei programmi televisivi con il ruolo di opinionista ed è stata anche protaognista di forti scontri, come quello avuto con Giampiero Mughini in una recente puntata di ‘Live – Non è la D’urso’. Molto attiva e presente anche sui social, Alba aggiorna costantemente il suo profilo Instagram da oltre 300mila followers, pubblicando foto e video che la ritraggono nel suo quotidiano, o che riguardano il suo lavoro. Durante il periodo di emergenza Coronavirus, la showgirl è stata molto attiva sui social e in tv e ha anche raccontato in diretta di aver contratto il virus. Oggi, con i nuovi focolai che stanno sorgeend in tutta Italia, Alba ha annunciato di essere rientrata in anticipo dalle vacanze per fare il tampone: “E’ giusto così”, ha scritto nel suo ultimo post. Scopriamo tutti i dettagli.

Alba Parietti rientra dalle vacanze con 10 giorni di anticipo: “Devo fare il tampone, è giusto così”, i dettagli

Alba Parietti è sempre molto presente e attiva sui social e li utilizza anche per sensibilizzare la gente su argomenti per lei importanti. E’ il caso, ad esempio, dell’emergenza Coronavirus, che sembra stia ripartendo in Italia, anche se i numeri per ora non sono altissimi. Nuovi focolai stanno sorgendo, tanto che il Governo ha deciso di chiudere tutte le discoteche e non è escluso che presto verranno disposte anche altre misure di sicurezza. Importante, come sempre, l’utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi e anche all’aperto, quando non si possono rispettare le distanze. Alba lo ha voluto ricordare ai suoi followers, raccontando la sua esperienza personale. La showgirl, infatti, ha deciso di rientrare con 10 giorni di anticipo dalle vacanze a Ibiza per poter effettuare il tampone e assicurarsi di stare bene: “E’ giusto così. Faccio il tampone e se è tutto a posto vado a Courmayeur, dove sarà più facile rispettare le regole”, ha scritto nella didascalia del suo ultimo post. “Le vacanze ci hanno fatto dimenticare il peggio”, ha poi aggiunto la Parietti, ricordando a tutti le regole da rispettare per evitare che il virus possa dilagare nuovamente.

“Aiutiamoci tutti con rispetto e coscienza”, ha poi concluso la showgirl. Cosa ne pensate delle sue parole?