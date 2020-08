Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen, avrebbe una nuova fiamma. Ma sapete chi è la lei in questione? Non lo immaginereste mai.

Pensavate guardando Beautiful di aver visto tutti gli intrecci amorosi possibili tra parenti acquisiti? Beh vi sbagliavate, perché quello che sta accadendo tra due personaggi passati per casa Rodriguez è ben al di là delle vostre aspettative. E’ Deianira Marzano, informatissima influencer ex naufraga dell’Isola dei Famosi, a lanciare la bomba sul suo account Instagram dicendo di aver visto insieme, al ristorante Vesper di Portocervo, nientedimeno che Andrea Iannone e Soleil Sorge. Certamente la notizia non lascerà indifferenti gli appassionati di gossip, dal momento che entrambi, sia Iannone che Sorge, tempo fa sono stati ad un passo dal diventare cognati. Ricordiamo infatti che il campione di motociclismo e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tra il 2016 e il 2019, sono stati fidanzati rispettivamente con Belen Rodriguez e il fratello di quest’ultima Jeremias!

Andrea Iannone e Soleil Sorge, l’intreccio amoroso più sorprendente dell’estate

Proprio col fratello di Belen, Soleil aveva avuto una storia nata durante il reality show L’Isola dei Famosi: l’idillio però non durò molto ed ora il bell’argentino sembra aver trovato il suo equilibrio accanto alla nuova fidanzata Deborah, mentre di Soleil non hanno ancora notizie circa una storia ufficiale. Anzi, pare proprio che tra i due ex non corra buon sangue: mesi fa pare che i due siano stati protagonisti di un alterco piuttosto acceso che li vedeva l’uno contro l’altro. In una delle sue ultime dichiarazioni riguardo la propria vita sentimentale, Jeremias ha manifestato chiaramente la sua volontà di chiudere col passato una volta per tutte e di concentrarsi solo sul presente. Circa gli ultimi aggiornamenti sulla vita amorosa della sorella Belen, possiamo dire invece che al momento la showgirl starebbe frequentando un altro cavaliere, il quale l’avrebbe raggiunta fino ad Ibiza. Il misterioso corteggiatore sarebbe un certo Antonino, parrucchiere milanese molto famoso.

Non ci sono ancora foto che provino la veridicità della notizia su Iannone e Soleil, ma sarà interessante scoprire i futuri risvolti di questo love affair che lascia tutti abbastanza sorpresi.

L.C.