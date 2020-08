Belen Rodriguez balla in riva al mare: penombra e trasparenze, il video pubblicato dalla showgirl su Instagram è imperdibile, fan in delirio.

Belen Rodriguez è senza alcun dubbio uno dei personaggi del momento. Amatissima da sempre per la sua bellezza e la sua sensualità, la conduttrice e showgirl argentina negli ultimi mesi è finita ancora di più sotto i riflettori a causa della sua vita privata. Dopo il ritorno di fiamma con Stefano De Martino che aveva fatto sognare i fan, i due si sono lasciati di nuovo dopo il lockdown, lasciando tutti a bocca aperta. Tantissimi i rumors che sono circolati in questi mesi sulla coppia, comprese le voci di un presunto tradimento ai danni di Belen per un flirt tra Stefano e Alessia Marcuzzi, notizia poi smentita da tutti i diretti interessati. In questo periodo Belen è in vacanza a Ibiza e non si placano i gossip sui suoi presunti flirt. L’ultimo è quello con il 25enne Antonino Spinalbanese, che secondo il settimanale Vero avrebbe raggiunto Belen alle Baleari. La showgirl per il momento rimane in silenzio e poco fa sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video davvero imperdibile, in cui balla in riva al mare con un incantevole abito trasparente: siete curiosi di vederlo?

Belen Rodriguez balla in riva al mare: video imperdibile tra penombra e trasparenze, fan in delirio

Belen Rodriguez sa sempre come far impazzire i suoi fan. La showgirl argentina è dotata di una naturale sensualità, che le permette di far girare la testa a tutti gli uomini che incontra. Molto presente e attiva su Instagram, pubblica spesso scatti e video mozzafiato, in cui mette in mostra la sua bellezza. Poco fa, ad esempio, nelle sue storie Instagram è spuntato un nuovo video, davvero molto particolare e ‘romantico’ . Belen è stata ripresa, infatti, mentre balla in riva al mare al tramonto. La musica di sottofondo è splendida e, unita alle movenze sensuali dell’argentina, crea un’atmosfera surreale, da favola. A rendere ancora più particolare il tutto, la luce del tramonto, che crea una penombra su Belen, mostrando anche in controluce le trasparenze del suo abito.

Le immagini sono davvero eleganti e piene di fascino e hanno sicuramente mandato in delirio i fan di Belen. Che aspettate allora, correte subito sul suo profilo per dare un’occhiata a questo imperdibile video!