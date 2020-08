Capelli in estate: come possiamo prendercene cura? Consigli e rimedi naturali per curare i nostri capelli in estate con ingredienti che abbiamo in casa

Per poter curare al meglio i capelli in estate ci sono tantissimi trattamenti naturali che ci consentono di evitare che questi possano spezzarsi, oppure che possano seccarsi troppo oppure ancora che tendono ad “ingrassarsi” a causa dell’eccessiva produzione di sebo. In estate in particolare abbiamo bisogno di dedicare una maggiore cura al capello, proprio perchè la maggiore esposizione al sole potrebbe indebolirlo e potremo ritrovarci in inverno con qualche capello in meno! Esistono innanzitutto una serie di accorgimenti che ci possono aiutare a non rovinare i nostri capelli al mare, come ad esempio

indossare un cappello per proteggere la cute, il capello ed il quoio capelluto dal sole rovente e dal vento che potrebbe creare numerosi ed antipatici nodi

appena usciti dall’acqua sarebbe utile risciacquare i nostri capelli in acqua dolce, per eliminare la salsedine che rende più crespo il capello

prima dell’esposizione al sole si potrebbe applicare sulle punte un olio naturale, come l’olio ai semi di lino particolarmente indicato per punte secche. Attenzione a non esagerare con le quantità, ne basta una goccia da stendere sui palmi delle vostre mani.

Capelli in estate: maschere e trattamenti

In casa possiamo sperimentare ed utilizzare tantissimi degli ingredienti che abbiamo in dispensa o in frigo e farli rientrare nella nostra routine di bellezza per curare i nostri capelli:

RISCIAQUO ACIDO: è un trattamento utile per ottenere capelli morbidi e lucenti e consiste nell’effettuare l’ultimo risciacquo ai capelli con acqua fredda e “acidificata” . Tutto questo si ottiene unendo 1 cucchiaio di aceto ad 1 lt di acqua, et voilà il risciacquo acido è pronto.

è un trattamento utile per ottenere capelli morbidi e lucenti e consiste nell’effettuare l’ultimo risciacquo ai capelli con acqua fredda e “acidificata” . Tutto questo si ottiene unendo 1 cucchiaio di aceto ad 1 lt di acqua, et voilà il risciacquo acido è pronto. MASCHERA ALLA BANANA per nutrire e idratare intensamente : serviranno 1 banana, metà bicchiere di latte, 1 cucchiaio di miele. Basta mescolare il tutto, e stendere sui capelli dalla cute alle lunghezze e tenere in posa per 20 minuti, dopodiché procedere allo shampoo.

serviranno 1 banana, metà bicchiere di latte, 1 cucchiaio di miele. Basta mescolare il tutto, e stendere sui capelli dalla cute alle lunghezze e tenere in posa per 20 minuti, dopodiché procedere allo shampoo. MASCHERA PER CAPELLI GRASSI: vi serviranno il succo di un limone intero, 2 cucchiai di bicarbonato e 4 cucchiaini di gel di aloe vera, e acqua calda da aggiungere fino a quando il composto non diventa “pastoso”. Lasciare raffreddare e applicare la maschera sui capelli e lasciare in posa per 20 minuti circa, poi procedere allo shampoo.

Ecco come con pochi e semplici ingredienti è possibile prendersi cura dei propri capelli.

