La bellissima Emanuela Folliero fa letteramente impazzire i fan con uno scatto in costume davvero incandescente. Cosa si vede nella foto? Scopriamolo!

Emanuela Folliero, volto noto di Rete 4, è solita far girare la testa ai suoi follower postando le immagini che la ritraggono in bikini al mare, con un fisico davvero mozzafiato che non dimostra per niente i suoi 55 anni. “Quando chiacchierando talmente intensamente non ti accorgi che ti si è slacciato il costume e stai rischiando di rimanere senza!! Vi è mai successo?” si legge nella didascalia sotto il post della conduttrice. Inutile dire che l’immagine ha lasciato tutt’altro che indifferenti i suoi affezionatissimi 290mila seguaci che non le hanno risparmiato di certo una valanga di like. “Cara Emanuela, non facciamo scherzi! un abbraccio fortissimo” oppure: “Bellissima Emanuela, buone vacanze!”, sono solo alcuni dei commenti di apprezzamento giunti dai fan.

Emanuela Folliero, la carriera dello storico volto di Rete 4

55 anni portati meravigliosamente, Emanuela è conduttrice televisiva e attrice. In passato ha lavorato anche come modella. E’ un’icona di Rete 4, di cui ha fatto parte per 28 anni, anche come annunciatrice dei programmi e dei Bellissimi di Rete 4″. Ha recitato in diverse fiction, come “Conto su di te”, in onda su Rai 2, “Detto Fatto”, “Matrimoni all’italiana” ed anche nel film “Merry Christmas” di Neri Parenti. Indimenticabile il suo calendario di Capital, per cui ha posato nel 2003. In gioventù ha avuto una storia con il calciatore Beppe Baresi e col batterista dei Pooh Stefano D’Orazio. Dal matrimonio nel 2007 con Enrico Mellano, ha avuto un figlio Andrea, nato a febbraio dell’anno dopo. Oggi è felicemente sposata con Giuseppe Oricci, col quale è in relazione da 10 anni.

Siamo certi che col fisico da urlo che la contraddistingue, la bella Emanuela non farà attendere ancora molto il suo pubblico per altri scatti bollenti.

L.C.