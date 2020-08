Flavio Briatore apre una nuova catena di ristoranti: sui social impazza la polemica per i prezzi delle pizze, ecco cosa sta succedendo nel dettaglio.

Flavio Briatore è uno degli imprenditori più importanti d’Italia. Famoso per essere stato team manager in Formula 1, è anche considerato un vero e proprio ‘re’ della movida notturna, visto che è a capo del Gruppo Internazionale di Hospitality di Lusso, Billionaire Life,e possiede diversi locali e discoteche in giro per l’Italia, e non solo. Briatore ha fatto spesso parlare di sé anche per la sua vita sentimentale, visto che è stato legato per circa 5 anni alla super top model Naomi Campbell e per un breve tempo anche alla modella Heidi Klum. Nel 2008, poi, il matrimonio con Elisabetta Gregoraci, dal quale è nato il piccolo Nathan Falco. I due si sono separati nel 2017 e da allora all’imprenditore sono stati attribuiti diversi flirt, anche con donne molto più giovani. Sempre super impegnato nel suo lavoro, Briatore ha deciso ora di lanciarsi in una nuova sfida, entrando nell’ambito della ristorazione e aprendo una catena di pizzerie. Sui social, però, sta impazzando una forte polemica causata dai prezzi delle pizze, considerati ‘folli’ da gran parte degli utenti: ecco tutti i dettagli.

Flavio Briatore sta facendo parlare molto di sé in questi giorni. Stavolta non c’entra nulla il gossip sulla sua vita privata e sentimentale, ma si tratta di lavoro. L’imprenditore ha deciso, infatti, di investire in una nuova catena di pizzerie, ‘Crazy Pizza’, che ha aperto già dei locali a Porto Cervo, Monte Carlo e Londra. Fin qui, nessun problema. Se non fosse, però, che i prezzi delle pizze e il loro aspetto stanno destando un grande clamore e non sono mancate le polemiche negli ultimi giorni, in particolare sui social. La pagina Instagram della nuova catena di pizzerie, infatti, sta ricevendo, oltre ai complimenti e alle recensioni positive, anche tantissimi commenti negativi da parte di utenti che ritengono ‘folli’ i prezzi delle pizze. Una semplice Margherita, infatti, costa ben 25 euro nel locale di Porto Cervo, 16 euro in quello di Montecarlo e 13.50 sterline, pari a circa 15.50 euro, in quello di Londra. Non solo però, perché oltre al prezzo, a far discutere è anche l’aspetto delle pizze, che per molti sarebbe ben lontano da quello della classica pizza napoletana.

Il prezzo aumenta, poi, se dai gusti ‘classici’ si passa alle ‘crazy pizza’, che sono caratterizzate da ingredienti insoliti e molto pregiati. Cosa ne pensate di questa polemica?