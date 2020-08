Francesca Chillemi da capogiro in costume in barca

La bellissima Francesca Chillemi fa innamorare i fan con una foto in costume da capogiro pubblicata su Instagram.

Che Francesca Chillemi sia bellissima, non avevamo dubbi. La donna, ex Miss Italia, dopo la vittoria del titolo e l’arrivo nella sua vita di una bambina, è come rinata. Ancora più bella e soprattutto ancora più sensuale oltre che amatissima dal pubblico italiano, è entrata nelle case degli italiani con svariati ruoli nelle fiction e ora, dopo un inverno difficile e particolare come quello che abbiamo vissuto tutti per via del Coronavirus, si sta riposando in barca. Le foto che posta sui social sono una più bella dell’altra.

Francesca Chillemi, da Miss Italia alla tv

Francesca Chillemi, considerata una delle mamme più belle d’Italia, aveva vinto Miss Italia nel 2018 e dopo un po’ di esperienza come modella, ha lavorato in televisione partecipando a diverse fiction come Un Medico in Famiglia, I Raccomandati, Carabinieri, Gente di Mare, Il commissario Montalbano, Notte prima degli esami ‘82, Che Dio Ci Aiuti, L’Ispettore Coliandro e Braccialetti Rossi. Una carriera intensa insomma e un po’ di relax in vacanza è più che meritato. La Chillemi poi tiene sempre informati i fan in merito alla sua vita personale con molte foto e stories soprattutto su Instagram.

La foto in costume di Francesca su Instagram

Proprio qui ha da poco pubblicato alcune foto mozzafiato che la ritraggono in vacanza. Francesca ha un fisico mozzafiato e i fan non possono far altro che applaudire a così tanta bellezza. Via libera quindi a una pioggia di like e soprattutto a tantissimi commenti positivi che la riguardano: “Sei troppo brava e troppo bella; Bellissima; Eccezionale”. E infatti è così, ogni foto pubblicata sui social da Francesca Chillemi è straordinaria e si nota tutta la sua bellezza, la sua dolcezza e la sua spontaneità. Qualità che creano molta empatia con il pubblico a casa e che, soprattutto, fanno sì che Francesca sia amatissima dal pubblico. Non vediamo l’ora di vederla nuovamente in televisione.