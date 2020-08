Vite al Limite, Lashanta White: come sta oggi, dove è finita e come è cambiata?

La storia di Lashanta White a Vite al Limite: come sta oggi e come è diventata?

I protagonisti di Vite al Limite sono sempre persone con un passato tormentato e, soprattutto dei difficilissimi rapporti con il cibo. Un dipendenza che li ha portati ad essere obesi e, ad un certo punto, a rendersi conto di essere anche in pericolo di vita. Così è stato per Lashanta White, 39 anni, che si è presentata dal Dottor Nowzaradan che pesava 300 chili. Lei, come tutti gli altri, ha lavorato duramente per perdere peso, ma come sta oggi e come è diventata Lashanta dopo il percorso nel programma di Vite al Limite?

La storia di Lashanta

Lashanta ha preso parte alla settima stagione di Vite al Limite ed era costretta a letto da più di due anni per via di un linfedema alle gambe che la teneva assolutamente bloccata a letto. Dopo il tempo trascorso così, immobile, ha capito che doveva riprendere in mano la sua vita e così ha deciso di rivolgersi al Dottor Nowzaradan per perdere peso. È iniziato così il suo viaggio per la perdita di peso a Houston dove Lashanta si è sottoposta prima ad una durissima dieta e ha, soprattutto cercato di affrontare i suoi traumi legati alla madre essenzialmente che, invece di aiutarla, le dava un po’ addosso, sostenendo che doveva perdere peso perché nessuno avrebbe voluto un figlio grasso.

La crisi durante il percorso di Vite al Limite

Durante Vite al Limite abbiamo visto Lashanta essere lasciata dal suo fidanzato e questa rottura ha portato la donna a non impegnarsi a dovere per i primi otto mesi. Era subentrata anche una forte depressione, ma al nono mese, quando il Dottor Nowzaradan la mise davanti ad un aut-auto, Lashanta decise di impegnarsi seriamente. Da sola perse oltre 50 chili e visto l’impegno il Dottor Now approvò il suo programma di perdita di peso.

Come sta oggi Lashanta?

Oggi, da quanto vediamo sui social, Lashanta sta molto meglio. Ha perso peso e si vede anche se pubblica solo foto che la ritraggono di volto. Forse è un accordo con la produzione, oppure non vuole svelarsi completamente fin quando non avrà raggiunto il peso che si è prefissa. Tutti però speriamo di vederla presto in Vite al Limite e Poi, ossia lo spin off che racconta dettagliatamente come stanno i protagonisti dello show un anno dopo la fine del programma.