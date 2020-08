Lucia Javorcekova, senza reggiseno sul tetto di un edizicio: sguardo seducente e gambe chilometriche tra i mattoni bianchi e il cielo azzurro

Nuovo giro nuova corsa per la modella polacca Lucia Javorcekova, che negli ultimi giorni sta facendo letteralmente infiammare Instagram. La modella sa bene come mostrare tutte le proprie forme e come usare al meglio le sue armi di seduzione, che ovviamente trovano ampio riscontro tra i suoi followers. La modella, youtuber e influencer non fa che postare una foto dietro l’altra delle sue pose migliori, molte di queste provocanti e senza veli. La donna sfrutta tutto il suo potenziale seduttivo all’ennesima potenza… Il suo account social Instagram pullula di fotografie in cui appare decisamente molto provocante e spesse volte senza veli… Basti pensare che solo qualche giorno fa si era fatta immortalare mentre correva su una distesa di sabbia bianchissima, completamente nuda e con i capelli al vento… E l’altro giorno ancora invece stesa tra i sassi bianchi, ancora una volta nuda… Oggi non si è lasciata sfuggire l’occasione di lasciare tutti a bocca aperta.

Lucia Javorcekova, senza reggiseno: sguardo seducente e gambe chilometriche

Lucia sa bene come prendere i suo followers per la gola e farli impazzire letteralmente davanti allo schermo del pc o del telefono. Lucia Javorcekova dopo essersi fatta scattare una foto completamente nuda mentre correva per le distese di sabbia candide della Grecia e poi ancora stesa senza vestiti tra i sassi, ha deciso di sfoggiare nuovamente tutte le sue armi di seduzione migliori. La donna infatti ha deciso di posare mezza nuda seduta sul tetto di un edificio. Un edificio bianchissimo, candido, dalle forme e i colori tipici della Grecia. Seduta a gambe spalancate sul davanzale dell’edificio indossa sono un paio di slip minimal neri…

I capelli sono tirati in una coda ordinata sulla nuca e il decoltè bianco rispetto al resto del corpo che invece è abbronzatissimo. Lo sguardo è seducente e il dito pizzicato tra i denti. Inutile dirvi che sotto il post sul suo account ufficiale Instagram, i followers si sono scatenati con like e commenti di tutti i tipi. Una cosa è certa, la modella è amatissima dal web e le sue foto sono attesissime dai fan che ormai la seguono con passione e dedizione. Non possiamo certamente biasimarli, Lucia Javorcekosa è una vera esplosione di sensualità e bellezza e con il suo aspetto e il suo sguardo seducente farebbe impazzire veramente chiunque! Correte sul suo profilo per scoprire qualcosa in più su di lei.