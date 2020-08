Massimo Boldi, il durissimo sfogo social sull’emergenza Coronavirus: “I potenti hanno dichiarato guerra a se stessi, vogliono tapparci la bocca”, parole da brividi su Facebook.

Tutti conosciamo Massimo Boldi soprattutto per il suo lato comico. L’attore ha sempre regalato risate ed emozioni al pubblico con i suoi film, in particolare quelli con l’amico e collega Christian De Sica, che per anni hanno fatto divertire la gente. Ora, però, Boldi ha mostrato un lato di sè completamente inedito, pubblicando un lungo e durissimo sfogo sulla sua pagina Facebook. L’attore ha parlato dell’emergenza Coronavirus, dando però una lettura ‘complottistica’ di quello che stiamo vivendo. Le sua parole sono davvero da brividi: scopriamole nel dettaglio.

Massimo Boldi ha affidato al suo profilo Facebook un lungo e durissimo sfogo nel quale ha detto cose molto forti e pesanti contro i poteri forti che governano, a suo dire, il mondo, e che starebbero cercando di tapparci la bocca. Le sue parole sembrano chiaramente riferite all’emergenza Coronavirus, che l’attore considera evidentemente una forzatura per cercare di tenere sotto controllo la gente attraverso la paura. “Viviamo in un mondo che non va per niente bene”, ha esordito Boldi nel suo lungo post, “i potenti padroni del Pianeta hanno dichiarato guerra a se stesso, vogliono terrorizzare il mondo”, ha poi continuato l’attore. “Il popolo ha paura, teme la fine del mondo, non vogliono tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Bill”, ha aggiunto Boldi, che si è lasciato andare senza peli sulla lingua. L’attore, infine, ha invocato il ritorno del Signore, affinché possa combattere l’indifferenza dei Governi e cacciare per sempre i padroni del mondo ‘dal paradiso terrestre’. “Lo dico e lo ripeto, ci vuole pazienza e coraggio ma vinceremo ancora dopo 2000 anni”, ha concluso Boldi.

Le parole di Boldi sono forti e lasciano davvero a bocca aperta. Cosa ne pensate del durissimo sfogo social dell’attore?