Melissa Satta al mare: fisico mozzafiato in costume, il dettaglio che notano tutti e che scatena i commenti, ecco lo scatto che l’ex velina ha pubblicato su Instagram.

Melissa Satta è senza alcun dubbio una delle donne più belle e seducenti del mondo dello spettacolo. Oltre a essere molto seguita e amata per il suo fisico mozzafiato, negli ultimi tempi è finita anche sotto i riflettori del gossip per la sua vita privata, a causa della crisi, poi superata, con il marito Kevin Prince Boateng. I due formano una splendida coppia e dal loro matrimonio è nato il piccolo Maddox Prince, che oggi ha 6 anni. La scorsa estate si erano separati, ma dopo pochi mesi sono tornati insieme e continuano a vivere felicemente la loro storia d’amore, come dimostrano spesso e volentieri anche sui social. Melissa è molto attiva sulla sua pagina Instagram e fa spesso dirette e stories per mostrare ai suoi followers i suoi allenamenti quotidiani, che durante il lockdown sono diventati un vero e proprio appuntamento quotidiano, con l’hashtag #trainingwithMelissa. Non solo però, perché la Satta pubblica sui social anche foto e video in cui mostra il suo corpo mozzafiato. Proprio com’è successo qualche ora fa, quando l’ex velina ha lasciato tutti senza parole per un nuovo scatto a dir poco da urlo. Un dettaglio in particolare ha catturato l’attenzione dei fan. Siete curiosi di vedere questa foto mozzafiato?

Melissa Satta al mare: fisico mozzafiato in costume, ecco il dettaglio che ha scatenato i commenti dei fan

Melissa Satta sa sempre come far impazzire i suoi tantissimi fan. L’ex velina è di una bellezza disarmante e ha un corpo mozzafiato, che cura con l’alimentazione l’allenamento. Poco fa ha letteralmente lasciato tutti senza parole con il nuovo post che ha pubblicato, in cui ci sono due foto di lei al mare, con un costume nero davvero splendido e soprattutto un fisico da far invidia a chiunque.

Nelle due foto, Melissa mostra il suo corpo spettacolare e soprattutto un dettaglio che non è certo passato inosservato e che ha scatenato i commenti dei suoi fan. Stiamo parlando degli addominali super scolpiti della Satta, la quale cura molto la sua forma fisica con tanti esercizi quotidiani.

Come si legge nei commenti, i fan sono rimasti davvero incantati dal fisico marmoreo di Melissa, e l’hanno riempita di complimenti. Siete rimasti senza fiato anche voi?