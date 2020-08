Miriam Leone da capogiro sdraiata a riva: la posa è super sensuale

La foto di Miriam Leone su Instagram sdraiata in riva al mare manda in tilt Instagram.

La bellezza di Miriam Leone è senza dubbio indiscutibile. L’attrice è una star del cinema italiano classe 1985 e di origini catanesi che è balzata agli onori delle cronache quando ha trionfato a Miss Italia. Una riprova della sua bellezza che era già sotto gli occhi di tutti. La ragazza però non la ostenta, è molto semplice e diretta, come possiamo vedere nelle foto postate su Instagram o nei video delle storie. Così tiene infatti un rapporto molto stretto con i suoi fan che possono praticamente seguirla ovunque. E così, una delle sue ultime foto sdraiata in riva al mare, ha letteralmente fatto impazzire i fan.

Il successo di Miriam Leone

Miriam Leone ha una classe e una sensualità tra le più importanti del nostro tempo. È diventata ancora più famosa quando nel 2011 ha esordito al cinema con Genitori e Figli, ma la ricordiamo anche in altri film importanti come Fratelli Unici e Il Testimone Invisibile, senza dimenticare il suo ruolo nella serie tv 1992. Su Instagram, come dicevamo, Miriam condivide molte foto che ottengono sempre un vero e proprio boom di mi piace e commenti positivi. I fan la adorano e l’ultima foto ha mandato in tilt il suo profilo da oltre 1 milione di followers.

La foto da capogiro su Instagram

La vediamo infatti su quello che sembra essere un piccolo molo a gradoni direttamente affacciato su un mare trasparente e bellissimo. Come se non bastasse il panorama a rendere tutto ancora più bello e meraviglioso, c’è lei. Sdraiata, sensuale e in una posa con le gambe leggermente sollevate che fa andare in tilt tutti i suoi followers. Molti i commenti positivi di chi si è voluto complimentare per la sensualità e la bellezza che Miriam Leone comunica ogni volta con le sue foto mai volgari o esagerate.