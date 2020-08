Dopo interminabili giorni di ansia, finalmente si è saputo il risultato del tampone fatto al figlio di Paola Perego. Ecco come stanno le cose.

Si era temuto il peggio per Riccardo Carnevale, figlio di Paola Perego e conosciutissimo deejay della movida estiva in Sardegna. Come spiegato da Lucio Presta, marito della Perego, il ragazzo e la sua fidanzata hanno rischiato seriamente di essere contagiati dal Coronavirus. Non poche le difficoltà che hanno dovuto superare per ottenere di essere sottoposti al tampone: ci sono voluti diversi giorni, durante i quali, com’è facilmente comprensibile, l’ansia cresceva a dismisura. Tutto era partito dal fatto che l’altro deejay era risultato positivo al Covid-19, come accaduto per molti che in questo periodo si trovano in Sardegna, così Riccardo aveva deciso di effettuare il tampone. Ecco che, dopo giorni difficili carichi di paura, le condizioni di salute del ragazzo sono finalmente note.

Il figlio di Paola Perego e la sua fidanzata, l’esito del tampone è negativo

Dopo aver appreso quindi l’alto numero di contagiati in Sardegna, tra cui anche l’altro deejay, Riccardo Carnevale ha chiamato lo Spallanzani chiedendo di essere sottoposto al tampone insieme alla sua fidanzata. Risultato negativo al virus, il figlio di Paola Perego si è precipitato a tranquillizzare sulla sua pagina Instagram tutti coloro che hanno avuto contatti con lui: “Lo comunico perché mi sento in dovere di tranquillizzare tutte le persone che sono state a contatto con me e la mia fidanzata nei giorni scorsi. Il primo tampone è risultato negativo per entrambi”. Come tutti sanno, un solo tampone non è sufficiente per poter escludere con certezza che il contagio sia avvenuto. Riccardo e la sua ragazza dovranno quindi effettuare il test ancora altre volte, ma grazie a questo primo esito, il morale potrà risollevarsi un po’.

In attesa di sapere gli sviluppi della vicenda che sicuramente la stessa Paola Perego racconterà al suo pubblico, facciamo l’in bocca al lupo a Riccardo e alla sua fidanzata.

L.C.