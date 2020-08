Paolo Conticini a petto nudo in barca: fisico da capogiro

L’attore Paolo Conticini manda in delirio le fan con una foto postata su Instagram che lo ritrae a petto nudo intento a guidare la barca in vacanza.

Paolo Conticini è, senza dubbio, una icona di bellezza per moltissime donne. Attore, in passato anche modello, Conticini è entrato nel cuore di moltissime famiglie italiane grazie a diversi film con Christian De Sica e anche a svariate partecipazioni a serie tv e fiction televisive. Ora si sta godendo un po’ di meritato riposo e l’ultima foto postata su Instagram ne è la prova! Paolo Conticini si è immortalato a petto nudo in barca e ha un fisico da sogno!

Paolo Conticini da capogiro in barca

Classe 1969, Paolo Conticini è un attore assolutamente duttile e pronto a cimentarsi sempre con nuovi ruoli. Lo abbiamo visto per ben sette stagioni nel ruolo del commissario Berard e, insieme alla sua partecipazione a Tale e Quale Show nel 2012, è ufficialmente entrato nella classifica degli uomini più amati dalle italiane! Sposato dal 2013 con l’ex modella Giada Parra, Paolo trascorre una estate tranquilla in Sardegna da quanto capiamo dalle foto. Ma della sua compagna non c’è traccia. Magari preferisce rimanere dietro ai riflettori per la privacy.

La foto su Instagram

In ogni caso le sue foto stanno facendo impazzire le fan che riempiono ogni scatto di commenti positivi e complimenti. Soprattutto per la foto che lo ritrae a petto nudo intento a guidare un motoscafo. Una valanga di cuori e di commenti positivi per l’attore che viene definito come un bellissimo marinaio, stupendo, ma anche con un non so che da pirata! La foto ha ottenuto moltissimi mi piace e cuoricini diventando subito virale. Un po’ per la sua bellezza, un po’ per il senso di libertà che comunica questo incredibile scatto. Chi non vorrebbe essere in vacanza con lui?