Aveva presentato con discreto successo il programma “Le Ragazze”, ma inspiegabilmente non è stata riconfermata. L’amaro sfogo della conduttrice Rai.

Parole piene di delusione e rabbia quelle espresse da Gloria Guida, volto noto di casa Rai, che la scorsa stagione è stata al timone del programma “Le Ragazze” in onda sul terzo canale della tv pubblica. La trasmissione, che racconta storie tutte italiane vissute da donne di varia provenienza, estrazione sociale, istruzione, con diversi background e differenti stili di vita, non avrà più lei come capitana e la diretta interessata sembra non capacitarsi della decisione presa dai vertici Rai.

Gloria Guida, la conduttrice eliminata dai palinsesti Rai, le motivazioni dietro questa scelta

Sui social infatti la Guida ha rivelato di essere profondamente delusa e che questo risvolto proprio non se l’aspettava anche perché non riesce a trovarne una ragione valida. “Non sarò alla conduzione de Le ragazze per la prossima stagione. Sono dispiaciuta e amareggiata. Credo, in tutta onestà, di avere fatto un buon lavoro nelle edizioni precedenti, prova ne sono l’aumento costante degli ascolti e gli attestati di stima di tanti giornalisti e commentatori televisivi”, le parole della conduttrice. A quanto pare, le vere ragioni dietro la scelta di rinunciare alla sua conduzione sarebbero di natura economica. Ragioni che lei definisce “inconsistenti”, come si legge nella seconda parte del post pubblicato: “La Direzione di Rai Tre ha deciso così e non accetto le motivazioni economiche addotte, del tutto inconsistenti. Vedremo. Mi mancherà l’affetto dei miei affezionati. Non è dipeso da me”.

Non è la prima volta che, nella presentazione dei nuovi palinsesti, la Rai escluda senza tante spiegazioni qualche professionista nonostante questi abbia ottenuto un buon successo durante la stagione precedente. Cosa farà adesso Gloria? Anche lei emigrerà su Mediaset come successo per tanti suoi colleghi?