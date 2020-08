Quali sono i segni zodiacali che teoricamente non potrebbero stare insieme, ma che invece hanno una relazione da sogno?

Quando si è all’inizio di una nuova frequentazione, soprattutto se magari le ultime storie sono andate male, ci affidiamo a qualsiasi tipo di informazione per provare a scoprire se questa volta sarà quella giusta. Interroghiamo le amiche, i conoscenti, ma ci rivolgiamo anche alle stelle e all’oroscopo. Il suo segno zodiacale è compatibile con il tuo oppure no? E cosa fare se la vostra amica esperta di astri vi dovesse dire che è assolutamente meglio evitare? Tirate un bel respiro profondo e rilassatevi, perché non è detto che i segni zodiacali considerati “pessimi insieme” veramente non possano iniziare una relazione da sogno.

I segni zodiacali che sono perfetti insieme nonostante le stelle?

Come riporta Vanity Fair, infatti, ci sono alcune coppie formate da due persone con segni zodiacali diametralmente opposti e che, normalmente, non potrebbero nemmeno vedersi. E invece hanno una storia d’amore talmente bella da fare invidia!