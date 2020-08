E’ stata una delle protagoniste più indimenticabili di Uomini e Donne: ora è sposata e incinta del suo primo bambino. Curiosi di sapere di chi si tratta?

Sono passati tanti anni, ma lei è tra le ex troniste di Uomini e Donne rimaste nel cuore di tanti fan: parliamo di Paola Frizziero, che insieme a quello che poi diventò il suo fidanzato Salvatore Angelucci, fece sognare stuoli di ragazzine completamente in visibilio per la coppia. Le strade dei due però si divisero abbastanza presto e Paola si è tenuta lontana dalle luci dei riflettori per diversi anni. Terminata la storia con Salvatore, la ragazza dichiarò che erano state le rispettive differenze ad unire entrambi ma che, finito il programma, si era resa conto di essersi innamorata più di un’idea che di lui per com’era.

Paola Frizziero di Uomini e Donne, con Francesco è vero amore

Ora Paola è felicemente sposata con Francesco dal 26 aprile dell’anno scorso e i due aspettano un bambino, come si vede da una foto postata su Instagram che la ritrae col pancione insieme alla sorella Aurora. Il rapporto con quello che oggi è diventato suo marito non è stato, però sempre tutto rose e fiori: per Francesco non è stato facile conquistare Paola, la quale prima di pronunciare il fatidico “sì”, lo ha fatto tribolare non poco. La ragazza racconta infatti di essere stata piena di timori in passato e di aver sempre avuto la tentazione di scappare. I due si conobbero a Gerusalemme e lui non ha mai mollato la presa, nonostante lei fosse sfuggente e lo trattasse male. Poi, con il supporto della psicoterapia e della fede, Paola decise di dare una possibilità a Francesco e a sé stessa: anche decidere di sposarsi non è stato facile, presa da mille dubbi e dalla sua tendenza a scappare.

Comunque, tutto è bene quel che finisce bene e oggi Paola è pronta per la sua nuova vita insieme al marito e al bebè in arrivo. Augurissimi Paola!

L.C.