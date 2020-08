Arisa ha pubblicato un nuovo post su Instagram in cui mostra il suo corpo in costume: lo ‘zoom particolare’ ha scatenato il web, date un’occhiata alla foto.

Rosalia Pippa è il nome di Arisa, la famosa cantante nata a Genova e cresciuta a Pignola, in provincia di Potenza. La sua carriera è esplosa al Festival di Sanremo, quando ha vinto la categoria Nuove Proposte grazie al suo inedito ‘Sincerità’. Ha conquistato il cuore degli italiani con la sua voce ed oggi oltre ad essere una cantante affermata, è molto nota anche sul web: il suo profilo Instagram conta oltre 400 mila follower. I suoi fan la seguono quotidianamente e proprio nelle ultime ore hanno apprezzato il messaggio che ha lanciato nel suo nuovo post. Arisa si è scattata una foto al mare, mentre è in costume: nella fotografia però c’è un ‘particolare zoom’ che ha scatenato il web. Date un’occhiata.

Arisa in costume: lo ‘zoom’ scatena il web, pioggia di commenti vip

Arisa poche ore fa ha lanciato un messaggio contro il ‘body shaming’: la famosa cantante italiana ha pubblicato un post diverso dal solito. Non si vede il suo viso ma il suo corpo: Rosaria Pippa ha scattato una foto del suo corpo ed ha scritto come didascalia ‘Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea”. La frase è seguita da una serie di hastag come ‘body shaming’, ‘ilikeme’, ‘loveyourbody’.

Il post ha scatenato il web ed i commenti sono arrivati anche dai VIP. Il noto rapper Fedez ha dedicato tre cuori alla cantante, Mara Venier invece ha scritto ‘I love you’. Non solo loro, anche Syria ha lasciato un cuore sotto il post: tantissimi i fan di Arisa si sono complimentati per la lezione di vita che ha lanciato sui social.