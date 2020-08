Cecilia Rodriguez stesa al sole incanta i followers: il dettaglio sul suo viso non passa inosservato, ecco di cosa si tratta, pioggia di commenti per l’ex gieffina.

Cecilia Rodriguez sta vivendo sicuramente un momento delicato. Dopo quasi 3 anni, sembrerebbe infatti conclusa la sua storia con Ignazio Moser. I due si sono conosciuti nel 2017 nella casa del Grande Fratello Vip e da allora sono diventati inseparabili. Tutto sembrava procedere a gonfie vele, anche durante il lockdown trascorso in Trentino con la famiglia Moser, ma poi qualcosa si è rotto. I due sono apparsi sempre meno insieme sui social, facendo subito partire i rumors su una presunta crisi. Poi si sono riavvicinati, ma dopo pochi giorni si sono mostrati ancora una volta separati. Non una parola da parte loro sulla situazione, se non una smentita, da parte di Ignazio, rispetto alle voci che lo volevano accanto all’attrice Anna Safroncik. Ora Cecilia si sta godendo le sue vacanze in famiglia e poco fa ha incantato tutti con un nuovo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui è stesa a prendere il sole. Un dettaglio sul suo viso, però, non è certo passato inosservato e ha scatenato i commenti dei suoi fan: ecco di cosa si tratta.

Cecilia Rodriguez stesa al sole: followers incantati, ma c’è un dettaglio sul suo viso che non è passato inosservato

Cecilia Rodriguez è davvero splendida, c’è poco da dire. Bella, passionale e dal fisico mozzafiato, fa girare la testa continuamente ai suoi tantissimi fan, che ogni giorno aspettano i suoi nuovi scatti da urlo su Instagram. Poco fa la showgirl e modella li ha accontentati, pubblicando una foto in cui è stesa a prendere il sole. Lo scatto mostra il suo viso in primo piano, ma lascia intendere che Cecilia non indossa il costume, viste le sue spalle completamente scoperte. Solo un grande cappello di paglia copre le sue forme esplosive.

Lo scatto è davvero mozzafiato e ha ottenuto migliaia di like in tantissimo tempo. Ma, oltre alla sensualità e alla bellezza di Cecilia, c’è un dettaglio che non è certo passato inosservato e che ha scatenato i commenti dei suoi fan.

A quanto pare, in tanti hanno notato un velo di tristezza sul viso di Chechu, che ha un viso apparentemente ‘provato’, come si legge in alcuni commenti. Sarà la sua situazione sentimentale a farla stare giù? Voi cosa pensate?