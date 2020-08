Filippo Bisciglia, commozione a Io e te: “Non era mai successo”

View this post on Instagram

Si dice che al settimo anno una storia d’amore possa subire una crisi … La storia d’amore alla quale mi sto riferendo è la nostra, Noi, Voi e Temptation Island … Ma quale crisi? io mi innamoro sempre di più del programma e di VOI, VOI che non avete mai smesso di dimostrarmi così tanto affetto e amore … Grazie a tutti, alle tantissime persone che lavorano per il programma, dagli autori ai macchinisti, dal primo all’ultimo, siete tutti nel mio cuore, ai ragazzi di Witty, ai telespettatori, a tutti gli amici del Web, Instagram, Facebook, Twitter che ogni anno, ogni messa in onda fate si che Temptation Island sia sempre al primo posto in Italia e nel mondo su Twitter ( non a chiacchiere ) … a tutti coloro che hanno fatto parte del programma in questi 7 anni, coppie, ragazzi e ragazze single … Un ringraziamento speciale a colei che ha portato in Italia questo format Maria, a lei che mi ha dato la possibilità di condurlo, grazie Mary 😘 … “CHE NON LO POSSO SOPPORTARE QUESTO SILENZIO INNATURALE TRA ME E VOI” ma purtroppo è arrivato il momento di salutarci … Grazie ❤️🔥🌴 #settimoanno #temptationisland #temptationisland7 #voiconnoi #noiconvoi #ioconvoi #voiconme