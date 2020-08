Francesca Cipriani infiamma Instagram con un costume leopardato e con curve da capogiro: la foto fa il pieno di like sui social

Francesca Cipriani non smette mai di far parlare di sè. La donna, originaria di Popoli e divenuta famosa in seguito alla partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello, è conosciuta per le sue forme ‘bombastiche’ e da capogiro. Grazie al suo fisico si è messa in mostra, oltre che nel Grande Fratello, anche ne La Pupa e il Secchione, dove si è laureata vincitrice in coppia con Federico Bianco, e di recente ha vestito anche i panni di co-conduttrice insieme a Paolo Ruffini. Nel 2018, invece, si è classificata al quarto posto all’Isola dei Famosi. Ha realizzato tre calendari: il primo nel 2007 per Show Television, il secondo nel 2010 per il programma di Italia 1 Mitici ’80 e il terzo nel 2015 per la rivista Eva Tremila. Di recente, mentre stava realizzando uno shooting per il suo nuovo calendario, la polizia è stata costretta ad intervenire perchè le pose della Cipriani erano troppo prorompenti e rischiavano di infastidire il pubblico.

Francesca Cipriani incontenibile su Instagram: la foto con il costume leopardato

La Cipriani è molto seguita sui social network, in particolare su Instagram, dove conta oltre un milione di seguaci. Le foto della ex concorrente del Grande Fratello sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. Sui social ovviamente la Cipriani pubblica scatti in cui mostra le sue curve spettacolari. Proprio nelle ultime ore, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha pubblicato una serie di foto dove indossa un costume leopardato. Le foto ovviamente hanno stuzzicato la fantasia dei fan e qualcuno l’ha addirittura paragonata ad Elettra Lamborghini, che come sappiamo ama il ‘maculato’. La Cipriani sul popolare social network ha messo in mostra tutte le sue curve e ovviamente ha ricevuto l’approvazione dei fan.

Le foto pubblicate dalla Cipriani su Instagram hanno raggiunto migliaia e migliaia di like in poche ore, divenendo virali sul web. Siamo sicuri infatti che la foto sia circolata anche tra le chat dei vari fan dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi. La Cipriani continua a macinare successi e sicuramente la prossima stagione televisiva la vedrà nuovamente protagonista con nuovi programmi.