Grande Fratello Vip, brutto colpo per Signorini: dovrà fare a meno proprio di lui

Brutto colpo per Alfonso Signorini: nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip dovrà fare a meno proprio di lui, ecco di chi si tratta

Tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, o forse no. Il cast della quinta edizione del reality show, infatti, sembrava pronto e i nomi sono stati annunciati nei scorsi giorni dal sito 361 magazine. Da Elisabetta Gregoraci a Flavia Vento, da Riccardo Fogli a Francesco Oppini: conferme, nuovi nomi e poi arrivano anche le smentite. Nel cast, infatti, erano presenti anche l’ex calciatore Nicola Ventola e l’attrice Eva Grimaldi. Appena è stata pubblicata la notizia con i nomi – a questo punto ufficiosi – della nuova edizione del GF VIP, i due sopracitati hanno pubblicato la loro smentita. Non è finita qui: nelle ultime ore, infatti, sembrerebbe essere arrivata una nuova smentita. Brutto colpo per il conduttore Alfonso Signorini che perde uno dei concorrenti più importanti.

Grande Fratello Vip, brutto colpo per Signorini

La nuova edizione del GF VIP andrà in onda a partire dal 14 settembre su Canale 5. La rete del Biscione riparte dal reality show più longevo della televisione italiana e in particolare dal format legato ai personaggi famosi. La scorsa edizione guidata dal direttore del settimanale “Chi” ha avuto successo e Mediaset ha deciso di puntare nuovamente su di lui, facendo slittare l’edizione condotta da Barbara D’Urso. Confermato anche uno degli opinionisti, Pupo, ma al suo fianco non ci sarà Wanda Nara. La compagna di Mauro Icardi era stata la punta di diamante della scorsa edizione, ma probabilmente il suo cachet era troppo elevato per le casse del Biscione. La rete ha deciso di puntare lo stesso su un pezzo da novanta. Accanto a Pupo nella nuova edizione del reality show ci sarà Antonella Elia, reduce dall’esperienza a Temptation Island insieme al compagno Pietro Delle Piane e già concorrente nella scorsa edizione del GF VIP. I nomi dei nuovi concorrenti sono stati annunciati nei giorni scorsi. Il cast dovrebbe essere formato da: Dayane Mello, Stefania Orlando, Flavia Vento, Elisabetta Gregoraci, Patrizia De Blank, Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Francesco Oppini, Enock Barwuah (fratello di Mario Balotelli) e Riccardo Fogli. Nelle ore successive sono arrivate le smentite di Nicola Ventola, Eva Grimaldi e Ludovica Pagani, presenti anche loro nell’ipotetico cast annunciato da 361 magazine.

Nel frattempo, però, arriva un’altra clamorosa smentita. Nei giorni scorsi, infatti, nel cast del reality show era stato annunciato anche Giovanni Terzi, giornalista e compagno di Simona Ventura. Il portale Dagospia ha smentito la partecipazione di Terzi, scrivendo che il giornalista è lusingato dall’offerta e in ottimi rapporti con Signorini ma impossibilitato per una serie di ragioni private.