Jasmine Carrisi, uno spettacolo in costume: bella come mamma Loredana

Jasmine Carrisi, primogenita della coppia formata da Albano e Loredana Lecciso, si mostra sui social in costume: uno spettacolo proprio come la mamma.

Su instangram, Jasmin Carrisi condivide spesso la sua quotidianità, la giovane è la figlia del noto cantante Albano e della bellissima Loredana Lecciso, e ha da poco pubblicato il suo primo singolo intitolato Ego, mostrando un grande talento e una voce che ha lasciato i fan senza parole. Jasmine ha da poco compiuto 19 anni, ma è già pronta a scavalcare le onde del successo, proprio come suo padre. La ragazza ha però spiegato: ” Mi presento come Jasmine e basta, non c’è il cognome Carrisi, non voglio puntare su quello. La musica è un sogno ma ho un piano B, l’università.” Infatti, la Carrisi ha raccontato di voler camminare con le sue sole forze e di aver ricevuto il sostegno dei genitori che le hanno chiesto però di continuare a studiare. La giovane cantante recentemente ha pubblicato uno scatto che ha scatenato i fan, mostrando una bellezza fuori dal comune.

Jasmine Carrisi appare in costume: splendida come mamma Loredana

Su instangram, Jasmine Carrisi si mostra incantevole, sfoggiando una bellezza certamente ereditata da mamma Loredana Lecciso.

Se la passione e il talento per la musica arrivano da papà Albano, l’eleganza è tutto merito della showgirl pugliese. La giovane somiglia sempre più alla madre, biondissima e con uno sguardo luminoso si mostra sui social scatenando la curiosità dei suoi fan. Nell’ultima foto postata sul suo profilo Jasmine appare un vero e proprio spettacolo in costume, dal viso raggiante e dal fisico mozzafiato, bella come mamma Loredana. Lo scatto in poco tempo ha conquistato tutti, e ha raccolto migliaia di like. La Carrisi è già una star, apprezzata non solo per la sua bellezza ma anche per la sua bravura, un talento che l’ha portata ad entrare giovanissima già nel mondo della musica.

M.B