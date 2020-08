Tutto pronto per La Notte della Taranta 2020: ecco quando va in onda il festival su Rai Due e gli ospiti che saliranno sul palco

La Notte della Taranta è un festival di musica popolare che mira a valorizzare la musica tradizionale salentina. Si svolge solitamente nel mese di agosto in forma itinerante in varie piazze del Salento. Il festival vede la partecipazione di musicisti di fama nazionale e internazionale e registra ogni anno centomila spettatori. A partire dal 2000, il concertone finale viene trasmesso in diretta televisiva e in streaming. La diretta, inizialmente affidata all’emittente salentina Telerama, dal 2007 è affiancata da Telenorba. Nel 2012, invece, è stato trasmesso in diretta nazionale sull’emittente Cielo, su Rai Radio 3 e sul canale YouTube della fondazione. Nel 2014 è stato trasmesso in diretta su Rai 5 e condotto da Livio Beshir, mentre nel 2019 è stato trasmesso su Rai Due, a partire dalle 22:40, ed è stato condotto dal critico musicale Gino Castaldo e dalla coppia formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La scorsa edizione, proprio per la presenza della celebre coppia, la manifestazione ebbe grande risalto, anche se non furono risparmiate critiche a Belen e Stefano.

La Notte della Taranta 2020: quando va in onda e ospiti

Anche quest’anno andrà in onda il festival di musica popolare. Si tratta della ventitreesima edizione e per il secondo anno consecutivo sarà trasmesso in diretta su Rai Due. Quest’anno, però, il concertone finale si terrà a porte chiuse. La decisione è stata presa in virtù dell’ondata di Covid-19 che ha colpito il nostro paese. Sarà un’edizione particolare, ma allo stesso modo speciale. La Rai non ha confermato la coppia formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez, che nel frattempo si sono lasciati. Il conduttore della ventitreesima edizione del festival sarà Sergio Rubini. Regista e sceneggiatore di fama mondiale, vincitore del David di Donatello con “La Stazione“, sarà a Melpignano per raccontare l’incontro della musica e della danza del Salento con le sonorità del mondo. Il racconto della Notte è firmato da Massimo Martelli, nella squadra delle ultime tre edizioni del Festival di Sanremo e di Sanremo Giovani, autore di Che tempo che fa e vincitore del FIPA al Festival di Cannes con il mediometraggio “Per non dimenticare” sulla strage di Bologna. La regia sarà affidata al genovese Cristiano D’Alisera, reduce dal successo della trasmissione “Danza con me” condotto dal ballerino Roberto Bolle.

Il concertone finale andrà in onda su Rai Due venerdì 28 agosto a partire dalle 22:50. Sul palco di Melpignano ci saranno ospiti veramente illustri. Si esibiranno infatti Gianna Nannini, Mahmood e Diodato, vincitore della settantesima edizione del Festival di Sanremo.