Lutto nello spettacolo: la star è morta a 34 anni

Una scomparsa tragica nel mondo dello spettacolo, la star Chi Chi DeVayne è morta per una polmonite a 34 anni.

In America era una star del RuPaul’s Drage Race, un reality show arrivato anche in Italia con il nome di America’s Next Drag Queen. Oggi il mondo dello spettacolo e il movimento LGBTQ è a lutto proprio perché la 34enne Chi Chi DeVayne, star del reality è morta improvvisamente in giovane età. Come riporta Fanpage pare che la star sia morta per una polmonite, ma non sembra legata al Coronavirus.

Cosa è successo a Chi Chi DeVayne

La Drag Queen Chi Chi era amatissima dal pubblico a casa che seguiva le sue vicende costantemente grazie al reality che racconta proprio la competizione tra le showgirl a colpi di danza, performance attoriali e canto. La DeVayne aveva preso parte a RuPaul’s Drag Race e RuPaul’s Drag Race All Stars. Negli anni il pubblico aveva imparato veramente ad amarla e a conoscerla meglio. I motivi della morte, poiché Chi Chi era così giovane non sono chiari. Sappiamo che la causa è stata una polmonite, ma pare che la Drag Queen soffrisse anche di altre problematiche fisiche importanti, aveva infatti la sclerodermia, una malattia rara e cronica autoimmunte. Nessuno fa riferimento al Coronavirus, anche perché nelle settimane precedenti Chi Chi era già stata ricoverata, pare, per un’insufficienza renale.

Il cordoglio dello show e degli amici

Così diciamo addio a Zavion Daveport, ossia Chi Chi DeVayne e il mondo dello spettacolo si è unito nel cordoglio per una vita così giovane spenta così in fretta. Il suo nome d’arte era ispirato a John Leguizamo nel film “A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar” con Patrick Swayze. Dallo show di cui era protagonista arriva poi un forte messaggio di dolore da parte del protagonista: “Mi si è spezzato nel cuore scoprendo della morte di Chi Chi DeVayne. Sono però contento di aver potuto conoscere la sua anima gentile e bella, chi mancherà tanto. Possa il suo spirito generoso e dolcissimo splendere su tutti noi. A nome di VH1, World of Wonder, il cast e la troupe di “RuPaul’s Drag Race” esprimo il nostro cordoglio.