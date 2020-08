Recentemente, Amedeo Grieco, uno dei comici che formano il duo “Pio e Amedeo”, è stato colpito da un dolorosissimo lutto: un dramma difficile da superare.

Pio e Amedeo, è il nome del duo di comici italiani che negli ultimi anni sono stati protagonisti del famoso programma Emigratis, che ha avuto un enorme successo, scatenando la curiosità dei loro fan. Si tratta di una trasmissione di intrattenimento, in cui i due comici, in viaggio in tutto il mondo, coinvolgono in numerosi e divertenti sketch ironici volti noti e personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Due figure fuori dal comune, con look bizzarri e personalità eccentriche noti per la loro schiettezza sarcastica e perseveranza. Pio e Amedeo si sono sempre mostrati per il loro essere così sprizzante di gioia, ma nell’ultimo periodo Amedeo Grieco è stato colpito da un lutto dolorosissimo, e ha deciso di esprimere sui social il suo difficile dramma.

Pio e Amedeo, il dramma di Amedeo Grieco: parole da brividi per la sua perdita

Amedeo Grieco, comico del duo Pio e Amedeo, circa due mesi fa è stato colpito da un doloroso lutto: la madre Rosa si è spenta all’età di 57 anni.

Una notizia terribile che ha lasciato i suoi fan senza parole e che sul suo profilo hanno cercato di dare tutto il conforto necessario. Amedeo ha dedicato a sua madre una lunga lettera di addio: ” Eri proprio tu la luce della mia ribalta, il senso dei miei traguardi, adesso cosa corro a fare io? Ci immagineremo il tuo sorriso chiudendo gli occhi quando saremo certi che in quel momento avresti sorriso. Non lo sappiamo se ci riusciremo mai, ma una cosa è certa: ti troveremo in ogni giorno che passerà.” Parole queste che raccontano un momento difficile per il famoso comico, toccato da un dramma difficile da superare. Amedeo ha sempre mostrato il suo forte legame con la madre, e proprio in occasione della festa della mamma aveva postato sui social una foto con lei:”Portami a ballare, perchè essere madre è un innato talento da donna. Auguri alla mia mamma“, aveva scritto in quell’occasione. Oggi, dopo mesi di silenzio sul web, il comico è tornato a scrivere e ha voluto ricordare questo giorno, parlando della sua mamma, dopo aver spento ieri le sue 37 candeline: “E da ieri sono 37! Ogni anno, il 20 agosto, traccio una linea immaginaria nel mio percorso e do un’occhiata indietro, ma quest’anno no, mi sono solo chiuso in bagno e ho pianto, guardando una foto insieme.” Parole da brividi che hanno commosso tutti i suoi follower, che hanno avuto un pensiero per Amedeo, travolto da questo dolorosissimo lutto. ” Chiudo gli occhi quest’anno, cercando qualche segnale che in molti dicono arriverà. Io stesso parlo da solo con te ad alta voce, che tanto non si sa mai, magari davvero mi senti”, un messaggio arrivato dopo un silenzio di due mesi, rimasto sospeso nel nulla, una dichiarazione d’amore e di dolore, che Amedeo ha voluto dedicare alla sua dolce mamma sui social, come un ultimo messaggio lasciato scritto, quasi a segnare un ricordo rimasto lì, bloccato nel tempo.

Amedeo conclude il messaggio con parole da brividi e commoventi:”…e mi passa davanti l’infanzia che mi hai disegnato: la frutta a pezzi con lo zucchero, le mandorle fresche, la lasagna alta una sedia, i viaggi di notte, ed è questa la ricchezza dell’eredità che ci hai lasciato, si sente il profumo delle tue mani nelle tue marmellate di tutti i colori. Ed un buon compleanno a me. Grazie degli auguri Mà!”.

