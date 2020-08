Raffaella Fico irresistibile al mare: costume minuscolo e forme esplosive, Instagram in tilt per lo scatto mozzafiato dell’ex gieffina.

Raffaella Fico è sempre splendida e non ha problemi a mostrare la sua bellezza e il suo corpo mozzafiato sui social. L’ex gieffina, infatti, è molto attiva sul suo profilo Instagram e pubblica quotidianamente foto e video in cui mostra ai suoi followers tutto quello che fa, oltre che scatti da urlo, in cui si mostra in tutta la sua sensualità. Raffaella, infatti, è stata una delle più belle concorrenti del Grande Fratello e negli anni è rimasta sempre nel cuore del pubblico, soprattutto per il suo fisico mozzafiato. Spesso è finita anche nel mirino del gossip per la sua vita privata, in particolare per l’amore con Mario Balotelli, dal quale è nata anche sua figlia Pia. In questo periodo la bella modella e showgirl è in vacanza e non manca di condividere con i suoi fan foto a dir poco mozzafiato. Proprio come quella che ha pubblicato poco fa, in cui è davvero irresistibile in costume. Siete curiosi di vederla?

Raffaella Fico irresistibile al mare: costume minuscolo e forme esplosive in bella vista, ecco lo scatto mozzafiato

Raffaella Fico sa sempre come far impazzire i suoi followers. L’ex gieffina è molto presente e attiva sui social e non ha problemi a mostrare le sue forme esplosive su Instagram. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato un nuovo post, in cui è davvero irresistibile. Nella foto che ha condiviso, infatti, Raffaella è al mare e sta facendo il bagno con un costume davvero minuscolo, che a stento riesce a coprire le sue forme. Capelli bagnati e viso al naturale, la Fico è davvero incantevole e la sua foto ha lasciato tutti senza parole, in particolare per il suo fisico da urlo e la sua linea perfetta, che è impossibile non notare.

“Perché l’estate è passione, ricordi, brezza lieve, sole che schiocca sulla pelle e nel viso“, scrive l’ex gieffina nella didascalia del suo post. Voi cosa ne pensate della sua foto?