Gravissimo lutto per Richard Gere: “Il Coronavirus me li ha portati via”

Il famoso attore Richard Gere, durante la sua partecipazione in video conferenza al Giffoni Festival ha ribadito l’importanza di rispettare le regole per sconfiggere il Coronavirus.



Il Coronavirus si sta rivelando una malattia difficile da debellare. Forse ancora non ce ne stiamo rendendo conto, ma siamo ancora nel bel mezzo di una pandemia mondiale che sta, purtroppo, mietendo ancora molte vittime. Si tratta di un virus che non guarda in faccia nessuno, non fa distinzioni e così anche i VIP e i grandi personaggi del mondo dello spettacolo stanno facendo i conti con questa malattia. Proprio come è successo a Richard Gere.

Il famoso attore, infatti, ha dichiarato di essere molto preoccupato per il Covid-19 e ha invitato tutti alla massima prudenza, anche perché proprio per questa terribile malattia ha perso due persone a lui molto care. Lo ha svelato lui stesso, cercando di ricordare alla popolazione mondiale che questa pandemia che stiamo vivendo non è assolutamente uno scherzo, anzi.

Richard Gere, due suoi cari morti per il Coronavirus

Chi sono le persone che sono state portate via dal Covid-19 a cui l’attore di Pretty Woman era così legato? Pare che nello specifico Richard Gere abbia dovuto dire addio alla sua maestra di recitazione e ad un amico produttore musicale.

Una situazione non facile ovviamente che sta continuando a fare male e a distruggere famiglie. Richard Gere così ha ribadito durante la sua videoconferenza al Giffoni Film Festival che il Coronavirus è una cosa seria e come tale va presa e vissuta. Si invita ad indossare la mascherina, a mantenere il distanziamento sociale e ad evitare assembramenti. Sono tantissimi i personaggi dello spettacolo che si sono uniti proprio a questa chiamata all’attenzione, anche perché molti di essi sono stati colpiti dal virus in prima persona.

Durante la conferenza poi Richard Gere, da sempre molto impegnato a livello mondiale per diverse cause umanitarie, ha spiegato che per fare la nostra parte nel mondo non bisogna fare cose eclatanti: “Le mie fanno rumore perché sono un personaggio famoso, ma in realtà basta comportarci nel migliore di modi ogni giorno ed essere gentili per fare la nostra parte”.

La sensibilizzazione di attori e cantanti per il Covid-19

Intanto nel mondo sempre più attori e personaggi dello spettacolo stanno cercando di sensibilizzare tutti su questo difficile virus. C’è chi lo ha fatto sulla propria pelle, come la cantante Pink o Tom Hanks e sua moglie, chi ha perso parenti e persone care… tutti, soprattutto in America dove la curva dei contagi non sembra mollare la presa, stanno cercando di portare sempre più attenzione su questa delicatissima questione. Con un’unica speranza, che tutto finisca presto e che tutti possiamo tornare ad abbracciarci al più presto.