Sara Affi Fella, l’importante decisione a poche settimane dal parto: lo ha appena rivelato, ecco le parole dell’ex tronista su Instagram.

Sara Affi Fella è stata senza alcun dubbio una delle troniste più discusse della storia di Uomini e Donne. La sua esperienza all’interno del programma è stata caratterizzata da moltissime polemiche, soprattutto quando si è scoperto che lei era ancora fidanzata col suo ex Nicola Panico durante il suo percorso. Dopo un momento molto difficile, però, Sara ha avuto la forza di rialzarsi e ricominciare. Ora è legata al calciatore Francesco Fedato e i due aspettano un bimbo. L’ex tronista è davvero al settimo cielo e ha condiviso i vari passaggi della sua gravidanza sui social, tenendo sempre aggiornati i suoi tantissimi followers. Il profilo Instagram di Sara, infatti, è pieno di immagini meravigliose del suo pancione, ma anche di foto di momenti salienti della gravidanza, come la scoperta del sesso del bebè, che sarà un maschietto. Ora che manca davvero poco alla nascita del piccolo, prevista per il mese di ottobre, Sara ha preso un’importante decisione e, come sempre, ha voluto condividerla anche con i suoi followers, pubblicando un lungo post sul suo profilo. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta?

Sara Affi Fella è sempre molto presente e attiva sui social e ha condiviso ogni momento della sua gravidanza con i suoi followers. Poco fa ha pubblicato su Instagram un nuovo meraviglioso scatto del suo pancione. Si tratta di una foto in cui lei è seduta a fare Yoga, con un completo bianco che le lascia la pancia scoperta. La tronista è incantevole e nella didascalia ha spiegato il senso della foto: “Ho deciso di dedicare queste ultime settimane a me stessa”, ha scritto, “In questo periodo il mal di schiena, l’insonnia, l’ansia di non farcela e i piedi gonfi fanno parte di me. Ho deciso di fare dello yoga prenatale”. Sara ha spiegato che questi esercizi hanno diversi benefici, perchè insegnano a respirare, a entrare in contatto col bambino, permettono di ridurre ansia, stress e mal di schiena, migliorano la circolazione e il sonno notturno. Insomma, sono un’ottima preparazione al parto.

“Forza mamme, ce la possiamo fare, ma soprattutto in bocca al lupo a tutte quelle che sono agli sgoccioli”, ha concluso Sara. Cosa ne pensate delle sue parole?