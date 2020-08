Sempre più persone nel mondo dichiarano di essere sapiosessuali: cosa significa di preciso? Ma soprattutto come scoprire se si appartiene a questo ‘genere’

Solo fino a pochi anni fa gli unici generi sessuali che si conoscevano e che erano utilizzati dalla maggior parte delle persone. Stiamo parlando ovviamente degli omosessuali e degli etero sessuali, ma pare proprio che solo queste due categorie non bastino più a identificare tutti i tipi di orientamenti sessuali. Sono infatti moltissime le persone che si sentono di appartenere a degli orientamenti sessuali più specifici e che spesso e volentieri sono molto distanti dalla nostra immaginazione. Ad esempio Miley Cyrus in una intervista di qualche anno fa rivelò che si riteneva una persona ‘Pansessuale’, cioè non si sentiva di appartenere né al genere femminile, né al genere maschile e di conseguenza anche i suoi gusti sessuali erano molto vari. Lei non è l’unica star ad aver fatto delle dichiarazioni del genere e sono milioni anche le persone comuni che non si sentono di appartenere solo e semplicemente all’orientamento eterosessuale oppure omosessuale. Adesso sempre più spesso si parla di ‘Sapiosessuali’, vediamo di che si tratta.

Sempre più persone sono sapiosessuali: cosa significa e come scoprirlo

Secondo uno studio condotto da alcuni esperti Australiani, sarebbe sempre maggiore la fetta di persone che si identificherebbe nel genere dei ‘Sapiosessuali’. In primis vediamo che cosa significa Sapiosessuale.

Sapiosessuale:

Dal dizionario si evince che: con il termine sapiosessuale si intende quell’individuo o quegli individui attratti esclusivamente da persone che manifestano un certo livello di intelligenza, eppure il significato di sapiosessuale può essere soggettivo, dato che il concetto stesso di intelligenza è estremamente vario e non unitario.

Insomma per chiunque dica di appartenere a questo genere è evidente che l’aspetto esteriore è decisamente poco influente. Anzi, per loro probabilmente vale il detto ‘Non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace’ o in questo caso, quello che cattura. E cosa c’è di più affascinante di un bel cervello funzionante e attraente.

Esistono moltissime persona in grado di ammaliare usando solo ed esclusivamente le proprie doti intellettive e pare proprio che siano queste l’oggetto di desiderio dei sapiosessuali. Secondo i ricercatori australiani il quoziente intellettivo ‘perfetto’ del partner deve aggirarsi intorno ai 120 punti, oltre questa soglia l’interesse può iniziare a calare. Questo dato dimostra che le persone sono particolarmente attratte da coloro che sono più intelligenti del 90% della popolazione. Stando sempre alla ricerca condotta dal team di esperti australiani i sapiosessuali sarebbero circa dall’1 all’8 % della popolazione mondiale.