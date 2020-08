Scoppia la polemica in merito alla fine dell’amore tra Veronica e Giovanni, si sono lasciati veramente? Interviene Longobardi.

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi si sono lasciati. La coppia nata a Uomini e Donne, nel Trono Over, pare si arrivata proprio al capolinea anche se, fino a poco tempo fa, qualcosa non tornava con gli orari e i giorni. Alla fine a chiarire tutto ci hanno pensato direttamente loro, i diretti interessati che hanno spiegato cosa sia successo.

Uomini e Donne Over, Veronica e Giovanni si sono lasciati

Veronica Ursida aveva lasciato il programma di Uomini e Donne Over insieme a Giovanni Longobardi. Non erano mancate le polemiche visto che lei prima si era lungamente vista con Armando e molti pensavano che tra i due ci fosse un accordo. Dubbi sulla credibilità della donna che sono tornati quando, poche ore fa, dopo aver postato delle foto insieme a Pomepi, Veronica ha scritto su Instagram un post (ora sparito) in cui diceva che amava Giovanni follemente, ma che aveva fatto un errore e che questa era la fine della sua favola”.

Giovanni Longobardi: la sua verità sulla fine dell’amore con Veronica

Sul profilo di Giovanni, fino a poco tempo fa, il silenzio. C’era solo il vociare dei fan che sostenevano che fosse tutta una farsa perché i due erano stati avvistati e avevano postato foto insieme fino a poco tempo prima. Alla fine, a chiarire tutto, è intervenuto Longobardi stesso che ha postato una storia in cui spiega: “Io sono una persona e un uomo vero dal primo giorno che avete avuto modo di vedermi! Tutto questo lo sta facendo in un giorno per me tristissimo visto che è il compleanno di mio padre scomparso pochi mesi fa. Giuro su di lui che la nostra storia d’amore è stata vera dal primo giorno. Ma non sempre va come uno vuole altrimenti non ci sarebbero separazioni al mondo. La realtà è questa, c’è stato un problema grande, abbiamo provato a capire se si poteva riprovare risolvendo la cosa fino alla foto del Santuario di Pompei, ma non è stato così. La foto è stata fatta lì insieme perché dopo pochi minuti Veronica è ripartita ed era come un saluto davanti ad un posto sacro”.