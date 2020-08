Uomini e Donne, ex amatissima corteggiatrice trovata positiva al Covid-19: l’annuncio arriva direttamente da lei su Instagram, ecco di chi si tratta.

L’emergenza Coronavirus continua in Italia, dove stanno nascendo ogni giorno nuovi focolai. I numeri non sono altissimi, ma continuano ad aumentare. Gli spostamenti all’esterno e in altre zone del Paese durante le vacanze estive non hanno certamente aiutato, così come la movida notturna, tanto che il Governo ha deciso la scorsa settimana di chiudere tutte le discoteche. Nuovi focolai sono nati in Sardegna, luogo di vacanza di moltissimi giovani e soprattutto di tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Poco fa, ad esempio, è arrivato l’annuncio di un’amatissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, dopo le vacanze nella splendida isola, è risultata positiva al tampone. Le sue condizioni non sembrano preoccupanti, ma lei ha voluto comunque condividere con i suoi followers le sue emozioni e sensazioni: ecco di chi si tratta e cosa ha detto.

Uomini e Donne, ex amatissima corteggiatrice positiva al Covid: ecco di chi si tratta, l’annuncio su Instagram

Ha partecipato a Uomini e Donne qualche anno fa, come corteggiatrice di Luca Onestini, arrivando fino alla fine. A lei, però, il bel bolognese preferì Soleil Stasi. Stiamo parlando di Giulia Latini, che è rimasta nel cuore del pubblico per la sua bellezza e dolcezza. Dopo la delusione a Uomini e Donne, l’ex ballerina romana ha continuato a essere sempre molto seguita sui social, tanto che il suo profilo Instagram ad oggi supera gli 800mila followers. Ebbene, Giulia è risultata positiva al Covid-19 e si trova a casa in isolamento. E’ stata lei stessa ad annunciarlo sui social: “Ho sempre comunicato in estrema trasparenza con voi, quindi volevo dirvi che purtroppo sono risultata positiva al Covid-19”, ha scritto, “per chi fosse preoccupato del mio stato di salute, non c’è da agotarsi, ho solo forti emicranie e spossatezza”, ha poi specificato Giulia, che ha anche prevenuto le critiche come ‘te la sei cercata’, dicendo che non vuole fare polemiche e che si assume le sue responsabilità. L’ex corteggiatrice ha spiegato che è isolata a Roma e che quindi la sua famiglia e i suoi amici sono al sicuro: “Avrò modo di trascorrere delle giornate più introspettive e meno sueprficiali rispetto all’ultimo periodo”, ha aggiunto.

Momento delicato, dunque, per l’ex corteggiatrice, che però si è detta ottimista e convinta che presto supererà tutto. A noi non resta che farle un grande in bocca al lupo per una pronta guarigione!