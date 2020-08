Uomini e Donne, c’è l’annuncio: notizia importante per i fan

Arriva un annuncio importante su Uomini e Donne, si tratta di una notizia che i fan devono assolutamente conoscere: ecco quale

Uomini e Donne è uno dei dating show più longevi della televisione italiana. Il programma, nato all’inizio degli anni duemila, va in onda su Canale 5 ed è condotto da Maria De Filippi. Il programma ha l’obiettivo di far trovare l’amore. Inizialmente il format era dedicato solo ai giovani, ma negli ultimi anni è nato e soprattutto si è affermato anche il format dedicato agli over. Il nuovo format ha rubato lo scettro al trono classico e oggi è quello più seguito negli ascolti. Il format dedicato ai giovani, però, resta la colonna portante del programma di Maria De Filippi. La scorsa stagione, soprattutto in virtù della diffusione del Coronavirus, la De Filippi ha unito i due format, ospitando in studio sia i tronisti che i cavalieri e le dame.

Uomini e Donne, arriva l’annuncio: notizia importante

Tutto pronto per la nuova stagione di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi ripartirà a settembre con nuovi protagonisti e nuove storie da raccontare. La produzione ha aperto il televoto per scegliere i due nuovi tronisti del programma. Il sondaggio è stato chiuso proprio nelle ultime ore, ma i risultati si sapranno solo tra fine agosto e inizio settembre. I fan attendono con ansia la prima registrazione del dating show di Maria De Filippi. Oggi siamo in grado di annunciarvi che la prima puntata del programma sarà registrata giovedì 27 agosto 2020. Al momento non sappiamo se le registrazioni saranno a porte aperte o porte chiuse, ma probabilmente non ci sarà il pubblico in studio. L’assenza del pubblico complicherà anche la vita di chi va alla ricerca di spoiler riguardo alle puntate del dating show. Probabilmente non ci saranno anticipazioni, dunque i fan del programma dovranno aspettare la messa in onda della prima puntata su Canale 5.

Quali saranno i protagonisti della nuova stagione di Uomini e Donne? Oltre ai due tronisti scelti dal pubblico attraverso il sondaggio indetto sui social, pare possa esserci anche Alessandro Basciano. Il ragazzo, oltre a partecipare all’ultima edizione di Temptation Island nelle vesti di tentatore, ha corteggiato Giulia Quattrociocche in una delle scorse edizioni del dating show di Canale 5. Basciano dunque non è nuovo nello studio di Maria De Filippi e soprattutto è ben voluto dai fan. Riguardo al trono over, invece, la protagonista in assoluta sarà ancora Gemma Galgani, che in estate ha continuato la conoscenza con Nicola Vivarelli, alias Sirius.