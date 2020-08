Valentino Rossi, la decisione dopo il pericolosissimo incidente

Dopo l’incidente al MotoGP d’Austria Valentino Rossi, che ha rischiato grosso, ha comunicato la sua decisione ai fan.

Il motociclista Valentino Rossi nella scorsa gara di MotoGp ha rischiato grossissimo. Non per colpa sua, ma la moto di un altro corridore gli è passata letteralmente a pochi centimetri dal volto. Lo abbiamo visto scendere dalla motocicletta piuttosto sconvolto e fare un gesto con le mani come se dicesse “mamma mia”. Un episodio sconvolgente e molti, data anche l’età di Valentino, hanno pensato che fosse il giusto stimolo per far appendere il casco al chiodo. Ma invece non è così.

L’incidente di una settimana fa

La moto di Morbidelli, 180 chili di mezzo, ha letteralmente sfiorato il volto di Valentino Rosso durante il Moto GP d’Austria. Questa settimana si torna a correre dunque, ma per Vale e per Vinales non sarà la stessa cosa visto che entrambi hanno rischiato grosso per via dell’incidente tra Zarco e Morbidelli. Un incidente che, un solo istante dopo, si sarebbe potuto trasformare in tragedia. Questo però non è assolutamente motivo di dire basta alle corse per il Dottore che ha rassicurato i fan in merito alla sua presenza nel Moto GP 2021 ma con Petronas.

Valentino Rossi: la decisione

Durante la conferenza stampa Valentino Rossi ha spiegato che si è visto sopra la testa la moto di Zarco ed è stata dura mantenere la concentrazione perché è stato un momento “terrificante”. Tuttavia il Doc ha dichiarato che il rischio non cambia le sue prospettive perché vuole continuare a correre e questo significa, ovviamente, esporsi a qualche pericolo. Valentino Rossi non molla dunque e continuerà a far sognare i suoi fan gareggiando su diverse piste e in diversi campionati. Il nove volte campione del mondo, infatti, ha affrontato momenti peggiori nella sua carriera e anche se questa volta se l’è vista brutta, sa perfettamente che sono rischi che si possono correre facendo questo mestiere.