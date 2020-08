Viviana Parisi, le condizioni della sua psiche: parla il marito

Dopo i ritrovamenti dei resti del figlio Gioele, parla il marito di Viviana Parisi, Daniele Mondello. Le sue dichiarazioni sulla psiche della moglie.

Alla luce dei ritrovamenti dei resti e degli indumenti del piccolo Gioele avvenuti di recente, il padre del bambino, Daniele Mondello, ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte sulle condizioni mentali della moglie Viviana, sulle quali continuano ad accavallarsi le ipotesi più disparate. Proprio in questi giorni si è parlato infatti di un certificato medico risalente allo scorso 17 marzo e rilasciato dall’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, rinvenuto nell’auto della donna, che attesterebbe una condizione psicologica compromessa: Viviana Parisi sarebbe stata affetta da paranoia e crisi mistiche, problemi che l’avrebbero portata ad un crollo mentale da cui sarebbe scaturita la tragedia. Il marito però ha deciso di parlare ed ha raccontato quale fosse lo stato mentale di Viviana.

Daniele Mondello, le sue parole sulla salute della moglie Viviana Parisi

Ecco le parole del marito Daniele Mondello, riportate da AdnKronos: “Viviana non era in curae non seguiva alcuna terapia, ha solo preso per 4 giorni due pillole e poi ha smesso lei, di sua volontà. Viviana non aveva con sé alcun bancomat e ne i 500 euro come è stato scritto”. Proprio ieri è avvenuto il doloroso riconoscimento da parte del padre delle scarpette blu di Gioele, ritrovate in prossimità dei resti del bambino. “Quelle scarpe gliele ho comprate io con Viviana“, avrebbe dichiarato Mondello che nelle scorse ore ha riservato aspre critiche all’operato degli inquirenti ed ha espresso la sua diffidenza nei confronti dei metodi adottati per le ricerche. L’uomo non riesce infatti a spiegarsi come sia possibile che in cinque ore un volontario sia riuscito dove gli esperti hanno fallito in 15 giorni.

Il marito di Viviana ha poi affidato a Facebook il suo sfogo ma anche il suo comprensibile dolore: “La mia non vuole essere una polemica, ma la semplice considerazione di un marito e padre distrutto per la perdita della propria famiglia. Viviana e Gioele vi ringraziano ed io vi mando un abbraccio enorme, siete stati grandi!!”, ha scritto sul suo profilo.

L.C.